Impuesto a equipo médico

Con respecto al interés del presidente Rodrigo Chaves, de gravar con un impuesto los equipos médicos que usan las personas con discapacidad, me parece que es lo último que uno se podría esperar de este desacertado gobierno.

Como médico y exfuncionario de la CCSS, le puedo indicar que no todos los implementos médicos los otorga la Caja a los pacientes de manera gratuita y, además, si el paciente quisiera obtener un equipo que le brinde una mayor comodidad, no es necesariamente que se trate de una persona de los “quintiles más ricos de este país”, sino simplemente de un ser humano que quiere sobrellevar, de una mejor manera, su discapacidad.

Raúl Valverde R.

Curridabat

Instalación de Telecable Copiado!

El pasado 5 de mayo, pagué un monto que me pidió una agente de Telecable para instalar mi nuevo servicio, bajo el contrato N.° 3461828. Los técnicos han llegado en seis ocasiones y no lo han instalado todavía.

En el servicio al cliente solo me indican que ya enviaron mi caso al departamento encargado, pero nadie resuelve nada. Mucho cuidado con la responsabilidad de Telecable, que me cobró por adelantado un servicio que no quieren instalar.

Roberto Granados Granados

Montes de Oca

Servicio de Avianca Copiado!

Terrible el servicio que está brindando Avianca. Compramos unos tiquetes, para un viaje familiar, desde el 23 de enero anterior y que está previsto para diciembre próximo.

Decidimos llamar a verificar que todo estuviera en orden y nos sorprendimos con un cambio, sin ser notificados, en el itinerario de regreso.

Después de casi una hora en línea, nos volvieron a dar la misma fecha, pero quitaron el vuelo directo y en su lugar, nos pusieron uno con escala.

Hicieron esa modificación sin hacernos ninguna devolución de dinero, cuando sabemos que los vuelos con escala son más baratos que los directos. Ahora nos preocupa que nos sigan haciendo estos cambios más adelante.

Andrea Chaves Villalobos

Goicoechea

Política exterior Copiado!

Deja todo que desear la decadencia que caracteriza la gestión actual de la Cancillería, con nombramientos absurdos de personas que no tienen ninguna experiencia ni títulos académicos en relaciones internacionales. Así pasó con los nombramientos de los embajadores en Washington, Guatemala y México. Y a eso se le suma un canciller deslucido y ausente.

Cuando el sistema internacional atraviesa tantos desafíos y oportunidades para iniciativas significativas, Costa Rica ejerce un liderazgo apagado. Trabajé 12 años con el brillante canciller y humanista Rodrigo Madrigal Nieto, negociador de la paz de Centroamérica. Vivimos tiempos de vacíos y ocurrencias en nuestra política exterior.

Cecilia Cortés Quirós

Escazú

Respuesta del BCR Copiado!

En respuesta a la carta a la columna del 7 de mayo, firmada por el señor German Alfaro, BCR SAFI informa que se comunicó con el inversionista para aclararle que, el Parque Empresarial del Pacífico ha sido valorado hasta en cuatro ocasiones, por diferentes evaluadores con amplia experiencia en la industria de fondos de inversión inmobiliarios, quienes son expertos ajenos a la administración de BCR SAFI. En todas las ocasiones el valor arrojado por estos ha rondado el valor de compra de la propiedad.

María Briones Méndez,

Supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.