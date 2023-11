ICE corta ramas, las tira en propiedad y obstruye entrada

El ICE, por tercera vez, ha venido a cortar ramas en dos frentes de mi propiedad (uno da a la autopista), situada en El Salto, Liberia, y en un acto de irresponsabilidad, no solo no ha recogido, como debe, lo derramado, sino que lo ha tirado dentro de ella, inclusive obstruyendo la entrada que da a dicha carretera. Mi vehemente protesta por este indebido proceder.

Jorge A. Camacho Ramírez, Sabanilla de Montes de Oca

Respuesta de Cultura

En respuesta a la carta de Amalia Montero Mejía, personalmente tengo conocimiento de la calidad de músicos, funcionarios y seres humanos que conforman la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN).

Considero que la ruta trazada traerá un perfil de director titular renovado, con el objetivo de colocar a nuestra Sinfónica como una de las mejores de la región, por medio de grabaciones de alto nivel y de las posibilidades mediáticas que exige el mundo globalizado, y con creatividad artístico-administrativa que vigorice a la OSN con miras a su centenario de fundación.

Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura y Juventud

Propuesta de impuestos

El FMI es un monstruo globalizado insaciable. La representación que recientemente visitó el país tuvo la desfachatez de proponer impuestos sobre el salario escolar y el aguinaldo. No debemos permitir que supuestos “organismos solidarios”, que no aportan nada ni dan soluciones a los problemas del país, como el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza y demás lacras que nos consumen, vengan a decirnos qué hacer para estrujar aún más a los pobres.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Lentes en taller

Adquirí unos lentes en Ópticas Visión y han tenido que enviarlos al taller en tres ocasiones, la última fue hace diez días. Acordamos un aro y recibí otro. Llamé a la central y al call center e ignoraron mi reclamo.

Sandra Sáenz Robles, Tibás

Caída en rendimientos

Los fondos del ROP producen pérdidas desde hace meses. Me di cuenta porque revisé los montos y noté una merma de ¢600.000. Cuando me comuniqué con la operadora del Banco Popular, me pasaron el estado detallado y la justificación es que solo envían el estado consolidado o resumido por orden de la entidad reguladora. Los administradores de los fondos deberían saber que el dinero es de los trabajadores y no tienen que ocultar información.

Alexander Aguilar Solano, Alajuela

Concierto de Les Luthiers

Toda mi vida he sido ferviente admirador de este grupo de genios, que desde sus inicios sientan cátedra a escala mundial de lo que significa el humor inteligente y convertir el simple entretenimiento y la burda comedia en un derroche de genial creatividad.

Por esta razón no puedo evitar remitirme a las producciones de comedia y humor en el país, basta con encender la TV un fin de semana para darse cuenta cuán bajo ha caído la calidad de los programas del género, con sketches sosos, actuaciones acartonadas y libretos rebuscados en el baúl de la mediocridad.

Lo digo sin ninguna intención de crítica negativa, es solo que creo que el espectador merece mayor respeto, calidad creativa y consideración, porque mucho más allá de la mera hilaridad, el humor seguirá siendo ¡cosa seria!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Respuesta del hospital Calderón

A María Isabel Hidalgo Herrera, vecina de Moravia, cuya carta fue publicada el 6 de noviembre bajo el título “Hospital Calderón Guardia no da cita”, se le solicita escribir al correo cshracg@ccss.sa.cr.

Taciano Lemos Pires, director general del Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia

Hacienda incumple

Adicionalmente a lo planteado por Rigoberto Pérez en este espacio, hay que señalar el incumplimiento y desinterés del Ministerio de Hacienda en el traslado de las cuotas del Régimen de Reparto al IVM, que hace que no pueda jubilarme, aunque tenga el derecho, porque sin esas cuotas la pensión es insuficiente.

En la Dirección Jurídica de Hacienda me dijeron que no hay presupuesto y que tendré que esperar no menos de cinco años, sin que sea una garantía de que al final trasladen los fondos.

Carlos Murillo Zamora, San Rafael de Heredia

