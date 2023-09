Hyundai Verna nuevo en el taller y Grupo Q rechaza garantía

Cuando compré mi vehículo Hyundai Verna 2021, el Grupo Q me prometió un excelente respaldo de agencia y una garantía de tres años. Con menos de 20.000 kilómetros, mi vehículo entró al taller dos veces con desperfectos graves. Grupo Q rehúsa la garantía sin explicaciones razonables.

Lucía Salazar Sánchez, Uruca

Informe sobre educación

Cada vez que se publica el Informe Estado de la Educación, se produce un barullo nacional. A pesar de que no agrega valor a los resultados formativos en la última década, producto de ineficiencia, visión y gestión estatales.

Es urgente un acercamiento entre el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para analizar responsable e integralmente el estado de la educación.

Para ello, es prioritario conformar una comisión multisectorial para llegar a un acuerdo real y estratégico, un “pacto nacional”, puesto que la responsabilidad es de maestros, profesores, directores, orientadores, MEP, escuelas de formación docente, sindicatos de educación (tienen mucha cuota con sus huelgas y marchas), universidades, Conare, padres de familias o encargados, etc.

Una visión y gestión sistémica en todos los sectores y grados permitirá mejorar la calidad de la educación a mediano y largo plazo.

José Rugama Hernández, San José

Pregunta para la JPS

A la presidenta de la Junta de Protección Social de San José, Esmeralda Britton, y al gerente general, Marco Bustamante, les pregunto cuántas series de lotería emite la Junta cada semana.

Alberto Acosta Porras, Escazú

Medidas positivas

Es de admirar que la Municipalidad de Moravia contrate personas con discapacidad intelectual profunda. Tal es el caso de un policía municipal que ha laborado durante varios años en la institución y es ejemplo para sus compañeros. Ojalá otras municipalidades actúen de la misma manera.

Minor Alpízar Duarte, Moravia

Incapacidad pendiente de pago

Tengo una incapacidad en trámite por el período del 14 de julio al 17 de setiembre, y aún no me pagan. He ido en múltiples ocasiones a las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Desamparados y me dan la misma respuesta, que en 24 horas van a depositar el dinero en mi cuenta. Cuando cumplan, si lo hacen, voy a tener que entregarle el monto completo al pulpero.

Raúl E. Matos Elles, Higuito

Educación y salud

Es triste que la educación y la salud públicas se debiliten poco a poco por falta de dinero, administración mala y el incumplimiento del pago a la Caja Costarricense de Seguro Social. Las últimas noticias sobre tantos estudiantes de primaria sin habilidad para leer y resolver problemas matemáticos, y la oferta de costear parte de las operaciones en hospitales privados son ejemplos de lo bajo que ha caído el país.

Debe admitirse que en el MEP no son capaces de administrar el Ministerio ni nombrar a los mejor preparados y experimentados en educación, sin importar su partido político.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

El 8 % del PIB

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, cuestiona “la base científica del 8 % del PIB” y pregunta “¿quién inventó el 8 %?”, “¿de dónde surgió el 8 %?” y “¿dónde está la base científica?”, posición que confunde, ya que todos sabemos (y ella también) que el porcentaje es un mandato constitucional, lo cual ella juró respetar.

Arturo Chavarría Escalante, Lourdes de Montes de Oca

