Huecos dificultan tránsito en Esparza

Hace un par de meses consulté a un ingeniero de la Municipalidad de Esparza que cuándo iban a tapar los huecos de las calles en el sector de Campos Espamar. Y me solo me respondió que ese trabajo está programado, sin dar una fecha concreta.

En un trayecto de 800 metros al este de la entrada del residencial Campos Espamar (Mojón), ya no se puede transitar por la cantidad de huecos, no se puede esquivar uno sin caer en otro, es lamentable tanto descuido y con la llegada de las lluvias se vaticina una situación peor.

¿Acaso los vecinos de este sector no son contribuyentes de la municipalidad y cumplen con el pago de impuestos?

Steven Villarreal Kayen

Esparza

La preservación del ambiente, en la realidad, es una especie de religión, combate intereses, elites y beneficios a corto plazo. Frente a la destrucción del entorno en que vivimos, iremos sin polinizadores contra la universalización de los pesticidas.

Si los océanos tienen más plásticos que peses, ¿de qué nos alimentaremos? El doble discurso de las potencias para mantener su supremacía industrial es la que nos empuja a este despeñadero.

Cada árbol talado nos roba una bocanada de aire, por eso y en un país como Costa Rica, cada ciudadano tiene el deber de proteger la naturaleza de sus ciudades, pueblos, ríos, bosques y océanos. Debe sembrar un árbol y sumarse a esta lucha.

José Celedonio Soto Astorga

Tibás

Credomatic me cobra doble los seguros de mis tarjetas desde hace tiempo. Voy por la tercera vez que hago el trámite de reversión y el problema persiste. Pierdo horas tratando de solucionar y no hay forma. La atención al cliente es pésima en todos sus canales, pero es peor por teléfono. Tengan mucho cuidado con los estados de cuenta de esta empresa.

Sylvia Picado Coto

San José

Berlín, es una comunidad ubicada en San Ramón, de Alajuela. Tenemos un pésimo servicio de internet fijo con el ICE —el único proveedor en la comunidad—. Telecable está en la mejor disposición de brindar el servicio, pero se le impide el ingreso. ¿Quién nos puede ayudar a mejorar el servicio? Al ICE pareciera no importarle solucionar el problema y mucho menos mejorar el servicio de fibra óptica. ¿Cuál ente regulador podrá ayudarnos a mejorar el servicio en esta comunidad?

Luis Adrián Zumbado Porras Copiado!

Alajuela

Desde hace años soy cliente de Claro en varios servicios, pero desde que inició Liberty en el país, son constantes las llamadas para ofrecerme sus paquetes de telefonía e internet, y aunque les he insistido en que no me interesa cambiar e proveedor, las llamadas son constantes. Ojalá aprendan que con un respetuoso no como respuesta es suficiente para desistir de este acoso telefónico.

Guillermo Alvarado Quijano

Curridabat

