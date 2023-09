Himno nacional mal cantado

Resultó lamentable que en la celebración en Cartago del Día de la Independencia contrataran a un tenor que no sabe cantar el himno nacional y cometiera graves errores, tanto en la melodía como en el ritmo. La banda estuvo excelente. Los educadores musicales deben enseñar el canto correcto porque el himno es un símbolo nacional.

Se canta en posición de firme, es obligatorio cantarlo y no solo escucharlo. La música, compuesta por Manuel María Gutiérrez, en 1852, fue oficializada en el gobierno de Rodrigo Carazo, en 1979, y la partitura debe respetarse, lo mismo la letra, escrita por José María Zeledón. No se deben hacer cambios antojadizos, por ejemplo, lo correcto es “en arma trocar”, no “en armas trocar”. Algo importante es que al finalizar no se aplaude, como hicieron las autoridades en Cartago.

Ana Isabel Vargas Dengo, San Pedro de Montes de Oca

Derecho fundamental

La exigencia del Banco Central (BCCR) a la Sugef y bancos públicos y privados de los datos personalizados de las cuentas de sus clientes deviene en afrenta a nuestros derechos y privacidad. Escudados en que se requiere obtener el nombre y número de cédula para mejorar las estadísticas de ese ente y que esta información no constituye información sensible se atrevieron a demandar a quienes se han negado a dar información confidencial.

Un aplauso a la superintendenta Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, y al gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro Araya, quienes valientemente no cedieron a la demanda del Banco Central, de obtener sin una ley u orden judicial datos confidenciales de los clientes.

He visto en la Asociación Bancaria Costarricense y la Oficina del Consumidor Financiero una actitud beligerante, en armonía con el artículo 24 de la Constitución Política, donde se garantiza el derecho a la intimidad.

William Murillo Montero, Heredia

Madrugar por una cita

El Ebáis de Birrisito, en Paraíso de Cartago, atiende tres días a la semana porque tiene a cargo dos poblados más, Flor y Yas. Por eso, a los adultos mayores los atienden bajo el esquema de cita asignada. Los demás deben ir al centro en horas de la madrugada, de la una en adelante. Esto no garantiza conseguir un espacio. Para lograrlo, hay que buscar a quienes se dedican al negocio de hacer fila desde el día anterior.

El miércoles, mi esposa tuvo que pagar a una señora, que todo el mundo conoce, ¢8.000. Es suficiente lo que nos rebajan del seguro para recibir una atención de mala calidad y que queda al azar.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Supermercado sin personal

El miércoles, a las 7:20 p. m., quería comprar un jamón de una marca de mi preferencia en el Masxmenos de Tibás, y me indicaron que no era posible porque no contaban con personal suficiente en la carnicería, que me conformara con lo que había en el autoservicio, contrario a lo que deseaba comprar.

Si cierran a las diez de la noche, no es posible que no haya personal para atender al cliente.

Alfredo L. Quirós Acosta, Tibás

Los hijos del pueblo

Participando del Día de la Independencia y oyendo el himno al 15 de setiembre, en la escuela de mis nietas, pensé: “Son los hijos del pueblo los que están muriendo en nuestras calles y en las casas. Niños de escuela, jóvenes de colegio”.

¿Cómo es posible oír el desprecio con que habló el presidente al referirse a la cantidad de homicidios que hay hasta el momento en nuestra amada patria?

Debemos defender a los hijos del pueblo, como exhortó la directora de la escuela, reforzando el amor, la amistad y los valores en nuestros hogares. Que el gobierno refuerce los cuerpos policiales y haga lo necesario por los hijos del pueblo.

Vilma Castro Rojas, Moravia

Cartas por WhatsApp

