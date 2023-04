Hatillo sin docentes de materias especiales

Mientras la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) hace su mejor esfuerzo en una feria de empleo multilingüe, los niños de primer ciclo reciben asignaturas especiales solamente en una escuela pública de Hatillo, porque no tienen educador que esté a su cargo. ¿Así prosperará Costa Rica?

Francella García Montiel, Heredia

Extradición Copiado!

El gobierno propone extraditar a narcotraficantes y terroristas nacionales requeridos por la justicia de otros países mediante la reforma del artículo 32 de la Constitución Política.

Para este fin, no se necesita una reforma constitucional. Basta con aplicar el párrafo segundo del artículo 31, que dice que la extradición es regulada por la ley o los tratados internacionales.

El proyecto del gobierno parte de un error de concepto. La salida del país es un acto voluntario o forzoso del ciudadano. El artículo 32 dice: “Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. Por el contrario, la extradición es un acto del Estado que autoriza entregar a su ciudadano a la justicia extranjera; no es un acto por el que el Estado “lo obligue a irse del país”.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Contra las presas Copiado!

Como la congestión vial va en aumento y no se vislumbra cómo reducirla, sugiero que los empresarios que proveen parqueo a sus trabajadores les cobren la mitad de la tarifa que pagarían en los estacionamientos privados. Los fondos serían destinados a subsidiar a los empleados que se trasladan en transporte público. Si a la medida se le atribuye alguna discriminación, que todos dejen los vehículos en la casa.

Randall García Chacón, San José

Benemeritazgo Copiado!

Por su extraordinaria aportación al país en diferentes campos, solicito a la Asamblea Legislativa declarar benemérito de la patria al presbítero Armando Alfaro Paniagua, promotor de la creación del Colegio de Periodistas y su presidente en 1981. Además, recibió el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez en 1987, fue primer director y fundador del IMAS, promotor de la fundación de radio Fides, director del Eco Católico, pionero de la educación vocacional, director del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados e impulsor de la creación del INA, entre otros.

Demostró siempre una gran fuerza espiritual, capacidad de diálogo y claridad de ideas.

Mario A. Vargas Miranda, Zapote

Educación financiera Copiado!

La falta de educación financiera lleva a las personas a carecer de hábitos económicos saludables, por ende, sus gastos superan sus ingresos. Impartir cursos sobre la materia en los centros educativos sería de mucha utilidad.

Keylor Villalta Solís, Siquirres

Servicio de encomiendas Copiado!

El lunes pasado, más o menos al mediodía, envié a Tamarindo un repuesto urgente en un bus de la empresa Alfaro. El miércoles, el cliente me reclamó porque la pieza no le llegó y le dijeron que no había salido siquiera de San José. No hay un solo número de teléfono ni correo electrónico que contesten, no existe un mecanismo para que uno pueda rastrear el envío, aunque se les haya pagado la encomienda.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.