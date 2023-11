Hace falta compromiso para construir el hospital de Cartago

La inexcusable tozudez del Ejecutivo y la Caja Costarricense de Seguro Social para la necesaria construcción del hospital de Cartago caló en una población que clama una solución pronta. Los argumentos esgrimidos, aparte de inconsistentes, denotan falta de compromiso, derroche de fondos y, lo peor, la salud de miles de personas en la influencia del centro médico. La cacareada Ruta de la Salud refleja que la retórica y la congruencia no van de la mano.

Milton González Castro, Cartago

Pesos y medidas

El viernes 10 y el lunes 13, viví la experiencia de pasar por el control de pesos y medidas en Esparza y Cañas. En el primero, tuve que esperar una hora al oficial de tránsito porque tengo el permiso vencido, y el lunes porque en Cañas volvieron a llamar al Tránsito para levantar otro parte.

El permiso se puede renovar u obtener por primera vez, pero debo armarme de paciencia cuatro horas, pues no hay forma de solicitarlo en línea y no hay fotocopiadora. Debo ir a Cañas por los documentos. Ministro Luis Amador, agilice los trámites para no perder cuatro horas y para no tener que ir de Heredia a Cartago o Cañas.

Marco Antonio Araya Zamora, Heredia

Voces educadas

En esta época, revive la letra del tango Yira, yira que dice “verás que todo es mentira, verás que nada es amor”. Por dicha hay voces educadas y sabias que nos reconfortan, como los artículos del Dr. Juan José Romero, destacado epidemiólogo y profesor en la Universidad Nacional. Claro y preciso. Felicitaciones.

Eduardo Montecinos Cisternas, Guadalupe

Presupuesto universitario

Respetuosamente, insto a la Defensoría de los Habitantes a pedir un detallado informe de los gastos previstos por las universidades públicas para el 2024, para conocer el destino de los ¢576.087 millones que la ley les adjudicó, y el plan de ingresos propios en el mismo período.

Las universidades no deben constituirse en repúblicas independientes, porque el pueblo vive con lo mínimo y se sacrifica para pagar los impuestos. Tenemos derecho a saber cómo se gasta tan cuantiosa suma.

Glen Rodríguez Solís, Heredia

Licencias para adultos mayores

¿Por qué no se pide a los candidatos a la presidencia, la Asamblea Legislativa y las alcaldías, por ejemplo, un examen psicológico para ver si son aptos para el puesto? Es lo que pretenden con los adultos mayores que conducen vehículos. Los aspirantes a puestos públicos presentarían recursos en la Sala IV aduciendo sus derechos.

Entonces, ¿dónde quedan los derechos y la autonomía de las personas grandes? Parece que en Costa Rica después de los 65 años finaliza la vida.

José Luis Vargas Chacón, Montes de Oca

CNFL responde

En respuesta a la publicación del 14 de noviembre, de Marlén Durán, informamos de que sobre las cocinas de inducción se ofrecen opciones de financiamiento que se cobra en la factura eléctrica por un plazo de hasta 12 meses. La CNFL cuenta con un programa de sensibilización y formación para dar a conocer los beneficios de las nuevas tecnologías, dirigido a sectores específicos y al público en general.

Parmenio Barrantes Medina, jefe del Departamento de Desarrollo de Negocios de la CNFL

Mesura de Intel

Me gustó que Intel desmintiera al presidente, Rodrigo Chaves, quien habló de la permanencia en el país de la transnacional a raíz de que las jornadas 4-3 no fueron aprobadas. En lugar de la política del miedo, Intel se mostró respetuosa de las decisiones de la Sala IV.

Que esté siguiendo de cerca el proyecto es normal en las empresas. Creo que el presidente debe tender puentes a los diputados para mejorar la ley. Escuchar, no imponer. De seguro saldrá algo nuevo favorable para todos. La fijación no siempre es buena compañera en la política.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Paquete enviado desde EE. UU.

El 9 de setiembre, me enviaron un paquete con medicinas de Georgia, Estados Unidos, pero ni en las oficinas de Naranjo ni en Correos de Costa Rica dan razón de ello. ¿A quién acudo?

Rodrigo Blanco Odio, Alajuela

