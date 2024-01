Grandes abusos en estacionamientos

Sorprende que a vista y paciencia de las autoridades cada vez que se celebra una actividad masiva en estadios o campos feriales unos pocos individuos hagan el gran negocio a expensas de los ciudadanos.

En terrenos baldíos, estacionamientos públicos y con la intervención de “guachimanes”, se cobra entre ¢5.000 y ¢15.000 por el “servicio” de estacionamiento. Muchos de estos “servicios” operan sin contar con ningún permiso y no pagan ni un impuesto; mucho menos podrían afrontar los costos si algo le sucede al vehículo. Incluso aquellos que poseen permisos, como los estacionamientos públicos, imponen tarifas abusivas que contravienen la ley de estacionamientos.

Si todo esto pasa frente a los ojos de las autoridades, ¿por qué no hacen nada?, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar de más debido a la falta de voluntad de las autoridades para hacer cumplir la ley?

Felipe Lang Mora, Pavas

Seguro cancelado

Estoy frustrada con el servicio de BAC Credomatic. Desde mayo pasado, he estado solicitando la eliminación del seguro en una cuenta en dólares que no tiene tarjeta asociada.

He visitado tres veces las sucursales: dos en Curridabat y una en Multiplaza del Este. Además, me han atendido tres veces más a través de chat y teléfono. Me hacen perder el tiempo al afirmar que el problema está resuelto, pero continúan deduciendo el monto mensualmente. Hasta la fecha, tampoco me han reintegrado lo descontado.

Sandy Acuña Padilla, Higuito

Line Up y Promerica

Realicé mi primera compra en diciembre en la tienda Line Up y pagué con los puntos que transferí de mi tarjeta Promerica. Debido a que el producto no estaba disponible, me proporcionaron una nota de crédito, pero los puntos aún no han sido reversados.

El único medio de comunicación disponible es un chat, donde la respuesta que obtengo es que ya enviaron un correo electrónico al departamento correspondiente.

Vanessa Buján Ugalde, Mora

El 16 de setiembre de 1974, Santa Cruz de Guanacaste fue declarada Ciudad Folclórica y las fiestas de enero son su máxima expresión. Las celebramos en honor del santo Cristo Negro de Esquipulas. Pueblo de gente noble recibe a todo el país con sonido de marimbas, montas de toros al estilo rústico, comida auténtica, tope, música, desfiles y demás tradiciones.

Humberto Benavente Carvajal, Santa Cruz

Túnel en La Galera

No soy ingeniero y desconozco los inconvenientes de la infraestructura, pero considero que la solución al problema del túnel en La Galera de Curridabat, ejecutada de manera eficiente y rápida, representa un gran avance. Sin embargo, al mismo tiempo, marca un retroceso al eliminar el paso por Pinares.

Aunque agiliza el tránsito hacia Cartago, se ha retrocedido en cuanto al tránsito por la calle vieja desde el sur de la capital. No puedo evitar pensar que el túnel se construyó al revés: el sentido lógico habría sido desde la salida de la pista de Cartago hacia San Pedro, que topográficamente resulta más favorable.

Renán Sancho Cubero, Tres Ríos

Hospital de Cartago

Creí que el inicio de año iba a ser prometedor para los cartagineses, pero parece que la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene su empecinada oposición a la construcción del hospital.

Desconociendo la capacidad profesional de ingenieros y geólogos costarricenses en geotecnia, sismicidad y Código Sísmico, inventó una consultoría de expertos californianos para ver si dicen lo que ella quiere oír.

En el caso de que no sea así, le propongo consultar a los científicos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano, que monitorean el volcán Etna, cuándo va ser la próxima erupción del Irazú; al Centro Nacional de Huracanes en Miami, cuándo pasará un huracán categoría 5 por Cartago; o a la NASA un pronóstico de caída de un meteorito.

William Murillo Montero, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.