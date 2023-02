Gollo se niega a reparar lavadora Samsung

Mi esposa compró una lavadora Samsung en Gollo. Primero, una pieza que se quebró fue reportada y no quisieron repararla; luego, ocurrió lo mismo en otra parte del electrodoméstico y tampoco accedieron a arreglarlo, aunque está dentro del plazo de la garantía.

Martín Córdoba Murillo, San Antonio de Alajuela

Sky sigue cobrando

En noviembre cambiamos de cablera, pedí a Sky la desafiliación y me informaron de que debía pagar diciembre. Así lo hice, pero en enero me cobraron de nuevo, volví a llamar y pagué $15 que quedaron pendientes. En febrero, otra vez, quieren que les pague $15. El número de contrato es 501226563416. No voy a pagarles ni una factura más.

Isabel Cordero Segura, San José

Belleza desperdiciada

San Luis de Pará, en Santo Domingo de Heredia, es un lugar campestre y saludable, pero la carretera está destrozada desde Coopepará hasta el restaurante Las Juntas. Algunos residentes suelen sacar la basura cuando ya ha pasado el camión y los animales rompen las bolsas y desparraman el contenido; otros remodelan las casas y los escombros los dejan en la calle.

En el centro, la bonita plaza para jugar fútbol está rodeada de suciedad. Cuando en ocasiones cortan el zacate, no recogen la hierba. Creo que es necesario volver a la práctica de los comités de aseo y limpieza voluntarios con el fin de velar por la limpieza de la escuela y el barrio.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

BCR SAFI

Nuestro fondo inmobiliario administrado por el Banco de Costa Rica se caracteriza por las sombras. Según informaciones, el edificio del Hospital Clínica Católica fue vendido por un monto un 50 % inferior a lo pagado por el Parque Empresarial del Pacífico, a pesar de que el primero daba mejores rendimientos por el alquiler.

Solicito al BCR SAFI me aclare el porqué de estas negociaciones, que sea transparente, porque a simple vista no es lo mejor para el fondo. Si la Sugeval no interviene, en vez de ser un buen médico financiero será un buen sepulturero.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Exceso municipal

Apoyo el comentario de Alexis Villalobos Soto (8/2/2023). Es inconcebible que no solo atiendan mediante cita gestionada meses antes, sino también que nos obliguen a pedir una cita por cada una de las propiedades.

Luis A. Salazar Hidalgo, San José

Recursos humanos

Para el reclutamiento y selección del recurso humano se requiere conocimiento y experiencia. A veces, no basta con un currículum impecable. El reclutador debe conocer, mediante entrevistas, si la persona es capaz de trabajar en equipo, si es empática y si es consciente de sus propias potencialidades y limitaciones, entre otros. Cuanto más acertado sea el nombramiento, menos posibilidades de rotación de personal, lo que eleva el costo para la empresa o gobierno. Un reclutador ineficiente demuestra impericia a la hora de una selección apropiada. El Poder Ejecutivo debe poner las barbas en remojo.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro

Solicitud de visa

Solicitamos visa estadounidense para mi nieto menor de edad hace casi un año, y, a pesar de que enviamos la documentación por correo y luego nos indicaron que procediéramos a pedir la cita, no nos la han dado. Mi esposo y yo queremos llevarlo a un viaje que debimos posponer debido a la pandemia.

Alejandra Zúñiga Paniagua, Turrúcares de Alajuela

Promerica responde

En respuesta a la carta enviada por Francella Sandoval Porras el 8 de febrero pasado, procedimos a atender el inconveniente y a aclarar la situación.

Cristian Parra Delgado, contralor de Servicio al Cliente del Banco Promerica

