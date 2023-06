Gasolina de mala calidad

Mi familia es propietaria de un vehículo de modelo reciente, que usa indistintamente gasolina súper o plus 91; sin embargo, cuando se le ha puesto la plus 91, en el último mes en varias ocasiones y para recorridos similares, el rendimiento ha disminuido en aproximadamente 50 kilómetros por tanque.

Lo anterior confirma la posición de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) acerca de la mala calidad de la gasolina regular que empezó a comercializarse recientemente. Hace bien la Aresep en actuar de oficio, en defensa y protección del consumidor, y obligar a Recope a corregir de inmediato esta situación que afecta económicamente a los consumidores.

José Luis León Barquero, Tibás

Por el desastre de gobierno y la actitud prepotente que muestra el presidente Chaves, debería pagar de su peculio los gastos originados por los fallos de la Sala Constitucional debido a sus ocurrencias en política de Estado. La última condena, la del martes, revierte lo que toda persona sin ser doctora en leyes sabía que no tenía sostén legal, como lo fue destituir a los anteriores directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cuales fueron propuestos y nombrados por los sectores, como especifica la ley constitutiva de la institución.

Guillermo Vargas González, Curridabat

Los hurtos de combustibles a través de las tuberías de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) afecta doblemente al pueblo y al Estado, pues es con impuestos como se pagan las facturas. Además, el medioambiente, los mantos acuíferos, la fauna y la flora resultan perjudicados.

En otros lares se utiliza energía solar para producir hidrógeno, energía renovable sin emisiones de carbono. El petróleo debería ser anatema, solo para producir fertilizantes y otros químicos catalizadores. Las energías limpias nos acercan a un futuro sin emisiones, de lo cual Costa Rica presume.

Celedonio Soto Astorga, Tibás

Nos pusimos en contacto con Michael León Delgado, cuya carta apareció en esta sección el miércoles 28 y a quien le fue sustraído el celular.

Verificamos que fue atendido, en primera instancia, en nuestra tienda de Multiplaza del Este y, después de un segundo contacto, por los compañeros de la tienda del Paseo de las Flores, donde se gestionó la renovación y ya cuenta con teléfono nuevamente.

Marianella Cordero Vargas, vocera de Liberty

En el barrio Escalante, 100 metros al este de la rotonda de El Farolito, de una caja de registro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) salen aguas oscuras, grasosas y malolientes que corren por la acera en la esquina sureste. Hemos llamado insistentemente al ICE, y nadie se presenta a resolver el asunto.

Graciela Gutiérrez Castro, barrio Escalante

¿Por qué se permite que la casa de cambio Global Exchange tenga un diferencial cambiario tan desproporcionado? Esto perjudica a los turistas

Homero Escorcia López, Pavas

Los costarricenses merecemos una explicación más detallada sobre la razón de las pérdidas de liquidez de Recope. Es un monopolio, pagamos lo que dictan y siempre ha tenido suficientes reservas, incluso se triplicaron durante dos años de la pandemia, cuando se redujo el precio de los combustibles y el consumo. Exijo una explicación porque esto nunca había ocurrido.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Compré una lavadora automática en el almacén Gollo de Turrúcares de Alajuela, y como no funcionaba, la reporté. Es lamentable que no revisen bien los artefactos antes de venderlos. Me informaron de que cuento con 15 días de tiempo para que un técnico de servicio repare la avería, pero se niegan a darme el número de teléfono para comunicarme con él.

Grace Rojas Franco, Alajuela

