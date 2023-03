Fútbol sin mucho futuro

No es mi estilo opinar sobre fútbol, deporte que practiqué desde muy temprana edad. Los derroteros actuales me permiten una reflexión. Que nuestros jóvenes valores no lleguen a Mundiales tiene varias explicaciones: las canchas de los pueblos, ciudades y barrios fueron o desplazadas, o bien, lo más lamentable, cercadas. Ya no vemos las clásicas mejengas al atardecer, ya no regalan uniformes o balones en Navidad. Por el contrario, proliferan las escuelas de fútbol como única oportunidad para los jóvenes. Alguien por ahí dijo que el fútbol se comercializó. Sabias palabras.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌