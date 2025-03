Funerales Vida responde

En relación con la carta publicada en esta sección por el señor David Damazzio Fernández (28/02/25), lamentamos la situación que experimentó durante un momento tan difícil.

Respecto a la disponibilidad de las salas, nos esforzamos por mantener todas nuestras instalaciones operativas, pero pueden surgir circunstancias imprevistas, como remodelaciones, que afecten su disponibilidad. En estos casos, nuestro contrato estipula que se ofrecerán alternativas equivalentes dentro de nuestra red o la posibilidad de velación a domicilio. Entendemos que la opción de velación a domicilio no haya sido de su agrado. Además, se ofreció un reembolso de ¢65,000 como cortesía, no como obligación contractual, por la capilla.

En el plan premium, expresamente se establece que los servicios incluidos son: “velación en las capillas de Funerales Vida o en la capilla de cualquier iglesia del país (pública), siempre y cuando la seleccionada esté disponible, o en la casa de habitación a solicitud del titular”.

Funerales Vida no se deslinda de sus compromisos. Atendimos la comunicación con el afiliado que indica haberse visto agraviado desde las 5:10 a. m. del 25 de febrero del 2025 hasta la 1:21 p. m. del día siguiente, cuando terminaron las obras fúnebres. Brindamos atención y seguimiento durante todo el servicio. Nuestro personal estuvo al tanto de cada detalle.

Su inversión se aplicó a un servicio que, sin nuestro plan, habría superado los ¢1,5 millones. Por lo tanto, consideramos que el servicio se prestó según lo estipulado en el contrato.

Damaris Murillo Zúñiga, representante legal de Funerales Vida

Todos sufrimos

El sufrimiento humano puede ser físico, psicológico, social, moral o existencial. Puede tener muchas causas, tanto internas como externas. Y lo más grave es sufrir de dos o más al mismo tiempo. Todos pueden ser repentinos. Por ejemplo: enfermarse sin seguro, sin plata y sin ninguna ayuda; estar encarcelado injustamente; tener un hijo desaparecido; ser los padres de hijo menor autista; ser inmigrante; estar desempleado...

Repentino: por no ver el alto, choqué con el tren, con afectación múltiple. El que esté libre de sufrimiento que tire la primera piedra. Todos pedimos misericordia.

Jaime Morera Monge, Alajuela

¿Qué pasa con el MEP?

El MEP, en una forma de actuar inexplicable e injustificable, por segundo año consecutivo lleva un mes de no incluir en los salarios de muchos docentes el pago de recargo, lecciones que se han impartido desde el inicio del curso lectivo. A pesar de que el recargo se tramita en noviembre del curso lectivo anterior, no dan explicaciones y no indican fechas en que harán el pago que nos corresponde a los docentes. ¿Será que piensan que los docentes no necesitamos el salario a que tenemos derecho, como cualquier otro trabajador? Urge que cumplan con la obligación más básica del patrono: pagar los salarios completos, como corresponde. Los maestros merecemos ese grado mínimo de respeto y deconsideración.

Silvia Meléndez L., Montes de Oca

¿Cuál es el miedo?

Apoyo la carta de Marjorie González (11/3/2025), sobre la insistencia del Ministerio de Hacienda de retomar el contrato de una póliza millonaria que protegería a Rodrigo Chaves y sus ministros. ¿Cuál es el miedo? Quieren protegerse mientras dejan sin presupuesto los proyectos sociales; a nuestros vulnerables estudiantes sin becas ni comedores escolares; a la pobre gente muriéndose mientras hace eternas filas de espera; a la Fuerza Pública y al OIJ sin recursos para defendernos. Lo peor es que, sin haberse comido ninguna bronca, ya comienzan a asomar la cabeza partidos políticos que sueñan con dar continuidad a esta farsa de la que Dios nos libre de repetir.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Joyería Tous

Agradecemos a la señora Alejandra Víquez Rockbrand por compartir su experiencia con nosotros. Ya hemos establecido contacto con ella para atender su consulta de forma personalizada.

Respecto a los tiempos de reparación que menciona Víquez en su carta, publicada el 07/03/25, le explicamos que, al ser nuestras joyas artesanales, muchas requieren intervención especializada de nuestro taller en España, lo que influye en los tiempos de respuesta. Cada caso es evaluado individualmente para diferenciar entre desgaste por uso, daño accidental o defecto de fábrica, y así se le asegura al cliente un proceso justo y transparente. Apreciamos la confianza que nuestros clientes han depositado en Tous y reafirmamos nuestro compromiso para con ellos.

Stephen Child Donado, Joyería Tous

