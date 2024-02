Fuga reportada en diciembre y enero espera al AyA

Reporté a Acueductos y Alcantarillados (AyA) una fuga en diciembre y no la repararon. Volví a hacerlo el 18 (reporte 47791242) y el 29 de enero (reporte 47791633), y el agua sigue desperdiciándose.

Mario Romero Orozco, Hatillo

Plantas térmicas

Felicito a los encargados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por haber tomado la decisión oportuna de dotar al sistema eléctrico nacional de plantas térmicas que permiten cubrir la demanda nacional a todas horas.

Inicialmente, se criticó como innecesario, ya que en ese momento el recurso hídrico era suficiente, pero el tiempo nos dio la razón y gran satisfacción a los trabajadores del ICE que apoyamos la compra de generadores.

A nuestra área le correspondía manejar y controlar el sistema nacional interconectado en el Centro de Control de Energía. El petróleo por sí solo no produce nada. Se necesita la planta térmica para producir la energía eléctrica que es muy útil para todos.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Respuesta de Ulacit

La clínica de la Ulacit llamó a Arturo Hernández Martínez (”Cartas”, 31/12/2023) para aclarar cualquier malentendido que le hubiera ocasionado inconvenientes, acogimos sus recomendaciones y acordamos una reunión con él para esta semana.

María del Mar Odio Astúa, directora académica de la clínica de la Ulacit

Respuesta del BAC

En relación con la carta a la columna del 26 de enero, nos comunicamos con Daniel Solano Ramírez y confirmamos que lo expuesto en su nota quedara resuelto.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Fiesta deslucida

El 25 de julio, los guanacastecos celebraremos los 200 años de la anexión. Antes, la mayor parte de nosotros disfrutábamos esta festividad con desfiles y actos culturales. Hoy, van políticos a hacer populismo, la Asamblea sesiona allá y el presidente promete o culpa a los demás por las obras pendientes. Otros reclaman a los políticos, chocan con policías y aquello deja de ser lo que en realidad yo deseo como guanacasteco. Por eso, pido a los políticos y al presidente que no vayan el 25 de julio.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Cambios en la ruta 32

Si van a intervenir la ruta 32, sugiero replantear los carriles de ascenso para que, como dice el nombre, al subir los vehículos pesados o autobuses, dejen libre el lado izquierdo a los autos más rápidos, y así se evitarán los constantes congestionamientos.

Sería un plus si se coloca una lámpara solar y paneles para cargar baterías, que no requieren instalación eléctrica cara, y aprender de las obras en el bajo de los Ledezma, para que en el futuro se utilicen materiales prefabricados, que sean instalados de forma rápida y no como ahora que toma 11 meses la construcción de un puente de unos 30 metros.

Randall García Chacón, Uruca

Hospital de Cartago

El hospital de Cartago es urgente. El lote pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No me interesa cómo se obtuvo la propiedad. Mi propuesta es que se conforme una comisión, con poder de decisión, integrada por cuatro profesionales en ingeniería estructural, geología, mecánica de suelos y medioambiente. Si son tan amables, ningún político.

Luis Zamora Víquez, Heredia

Pasaporte exprés

Es increíble que en Costa Rica no se pueda pagar un pasaporte exprés. Vivo en Argentina desde hace 22 años, vine de visita, pero tuve que solicitar el documento de emergencia porque estaba vencido, pero no hay oficina en el aeropuerto para tramitarlo.

No puede ser que después del pago tuviera que esperar 72 horas para que me contestaran. Gracias a Dios, encontré personas que me ayudaron, pero es urgente remediar el problema.

Marlene Bonilla Oviedo, Argentina

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.