Fue al banco por la tarjeta y se llevó una sorpresa

A finales de enero, el Banco Nacional se comunicó conmigo para la renovación de mi tarjeta de débito. Efectué el trámite por correo y me notificaron que a partir del 30 de enero podía pasar por la tarjeta a la agencia en San Francisco de Dos Ríos. El 12 de febrero fui y me informaron de que el trámite no se hizo y que si deseaba gestionar la renovación podía hacerlo ahí mismo, pero tenía que volver en tres días. No entiendo la falta de consideración por la pérdida de tiempo.

