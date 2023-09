Frases de Omar Dengo aún vigentes sobre el valor de la educación

En esta época convulsa para la educación y nuestra democracia, resulta urgente y edificante volver la mirada al ideario de uno de nuestros más preclaros educadores, Omar Dengo, cuyo pensamiento sigue vigente.

Del libro El pensamiento de Omar Dengo en la educación costarricense, de Rafael Cortés, son estas frases: “Economizar en escuelas es economizar civilización y ningún pueblo de la tierra tiene derecho a hacerlo”, “gastar dinero pródigamente en educación no es cuestión de finanzas, sino una cuestión de honor, de decoro nacional”, ”en todas las épocas, pero sobre todo en la presente, el problema social es problema de educación, por excelencia”, ”nos encontramos en el deber de propagar esta doctrina que enseña a todos los ciudadanos a considerar el fomento de la educación pública como la más exigente modalidad del ejercicio de la ciudadanía”, ”señalarle rumbos a la educación de un país es tarea demasiado compleja y trascendental para que quepa construirla sobre la veleidosa superficie de las personales opiniones de estos o de aquellos hombres”.

Ana Isabel Vargas Dengo, San José

Dinero pendiente

Compré dos productos en Metroteccr, y dichosamente aceptan devoluciones, aunque a la fecha no me han dado el dinero ni una explicación al respecto. Decidí no conservarlos porque la información en Instagram no incluía que los instructivos son muy difíciles de leer por su letra pequeña, están escritos en chino e inglés y para poner a funcionar uno de ellos tenía que ver un tutorial como primer paso.

Eugenia Soto Suárez, San José

Examen a médicos

A nadie sorprende la noticia sobre el bajo rendimiento de los médicos en la prueba de idoneidad ante el colegio que los regula. Pero más grave aún que señalar universidades de garaje o de campus, es la pésima calidad de los profesores que enseñan y califican mal. Muchos de tales instructores posiblemente trabajan en la CCSS.

No solo los médicos demuestran que saben muy poco. En el Poder Judicial debe haber profesionales que si les hicieran una prueba de idoneidad no la superarían. Las sentencias los dejan en evidencia.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Uber incumple

El 13 de agosto, Uber me cobró ¢4.500 por un viaje que luego canceló, pero cuando se hizo el cargo debitó un adicional de ¢5.000. Cuando reclamé los ¢9.500, me dijeron que lo devolverían en un lapso de tres días. Desde entonces, reclamo a Uber la devolución de mi dinero. Les escribo, pero ignoran mis correos electrónicos y chats.

Allan Mauricio Calvo Chacón, Heredia

Agradecimiento

Agradezco al Banco Popular haber atendido mi queja, sobre la tarjeta de débito, en menos de 24 horas, especialmente a la Contraloría de Servicios, la gerencia general de la agencia en Cartago, a emisión de tarjetas y a la gerencia de la sucursal de Paraíso.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Pensión anticipada

Cumplo dos de los requisitos para pensionarse de forma adelantada, a saber, tener más de 57 años y 360 cuotas, pero tengo que pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los salarios que no voy a recibir por jubilarme antes. Lógicamente no cuento con el dinero, ni abonando lo ahorrado en la operadora de pensiones.

Considero ilógico porque al irme le ahorraría a la institución una gran cantidad de dinero y por la edad el rendimiento no es igual al de una persona joven.

Carlos Zúñiga Hidalgo, Calle Blancos

Educación pública

Estoy sorprendido por la situación de la educación y las aseveraciones de la ministra de Educación. Vine a Costa Rica hace 40 años y en mi informe a los inversionistas que me ayudaron anoté que el máximo patrimonio del país es la educación en hogares, escuelas y colegios, y que las universidades son ejemplares. El deterioro es del país y su futuro. No permitamos que siga siendo así ¡Salvémosla!

Roberto Ordóñez Ibáñez, Río Oro de Santa Ana

Datos de deudores

Me parece muy peligroso e ilegal que el Banco Central solicite información sobre las cuentas de ahorros con nombres y apellidos. ¿Qué pasaría si la información llega a manos equivocadas? ¿Para qué el Banco quiere esa información?

Homero Escorcia López, Pavas

