Fiscalía incompetente

El pretexto de la Fiscalía de Cartago para pedir la desestimación del caso por violación de la menor a la que le fue secuestrada la bebé es inaudito.

En vista de la existencia de un imputado “ignorado”, lo que tenía que hacer era solicitar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevar a cabo la investigación para lograr la identificación del responsable. Pero si esperaban que alguien llegara a decirles quién era el que abusaba sexualmente de la niña, por supuesto que no pasaría, como ocurrió durante los seis meses que la denuncia estuvo en el Ministerio Público hasta que fue pasada al Juzgado Penal Juvenil con solicitud de desestimación.

Como el asunto se agravó, quieren lavarse las manos esgrimiendo excusas inválidas. Con seguridad, cabe la apertura de una causa por incumplimiento de deberes en contra del responsable.

José Rolando Corrales Orozco, San Vicente de Moravia

Adultos mayores Copiado!

El mundo debe ajustarse a los adultos mayores, darles opciones, tratarlos bien y considerarlos en todos los ámbitos. Por ejemplo, ser más pacientes cuando se comunican telefónicamente o van a bancos y restaurantes.

En las tiendas, atenderlos de primero. En las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social, recibirlos con disposición. En las embajadas, cuando contestan correos, explicarles las veces necesarias cuando no entiendan. En la Embajada de España, por citar un caso, no tienen paciencia y no vuelven a explicar cuando se les dice que es una persona mayor. Debería haber una campaña para enseñar a tratar a los adultos mayores para que las generaciones actuales aprendan a respetarlos.

María del Mar Burbano Molina, Liberia

Fondos de pensiones Copiado!

Estoy de acuerdo con el proyecto de ley 23202, en el cual se establece que si una operadora de pensiones reporta en el mes rendimientos negativos no puede cobrar comisión. Yo confié mi dinero a una operadora para que me dé intereses, no pérdidas. Estoy seguro de que si los diputados aprueban el proyecto, las administradoras de los fondos serán más cuidadosas al invertir el dinero de los cotizantes.

Cléver A. Calderón Rojas, Uruca

Quiebra de la CCSS Copiado!

Si como afirma el Lic. Galo Vicente Guerra Cobo, y contrario a lo manifestado por tres directivos suspendidos de la CCSS, el origen de la deuda estatal y el gasto de los recursos son los principales factores de la precaria situación financiera de la institución, ¿qué están esperando los especialistas en derecho constitucional para alzar su voz mediante la interposición de un recurso ante la Sala Constitucional para poner freno de una vez por todas a semejante desafuero de la Junta Directiva?

Patricia Odio Yglesias, Pozos de Santa Ana

Abuso del AyA Copiado!

Acueductos y Alcantarillados (AyA) me envía facturas que es imposible que correspondan al consumo de una sola persona. Llamar a la línea 800 no me sirvió de nada, tampoco escribir por WhatsApp. Cuando giraron la orden de cortar el agua, me comuniqué con la institución para averiguar qué había pasado con mi reclamación, me tranquilizaron porque se supone que el sistema de mensajes es automatizado.

Aun así, cortaron el agua. Pagué y presenté la queja debido a la elevada facturación y a dos cobros por ¢2.978. En pocas palabras, debo pagarles lo que quieran para no volver a caer en su engorroso sistema.

Rosa María Vargas Vargas, Goicoechea

Listas de espera Copiado!

Si quien cotiza para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es diagnosticado en la red médica del INS utilizando para ello una póliza voluntaria de gastos médicos, el dictamen debería ser aceptado por la CCSS. Esto ayudaría a disminuir las listas de espera, ya que el asegurado iría únicamente a hacer la fila para el tratamiento.

Antonio Barzuna Thompson, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.