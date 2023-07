Felicitaciones a los atletas de los Juegos Centroamericanos

Una felicitación enorme para la delegación que compitió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde obtuvieron 33 medallas. También para los demás atletas que dignamente representaron al país. La ayuda estatal del Icoder no es de la magnitud de Guatemala o El Salvador, así que, en su gran mayoría, los fondos provienen del esfuerzo personal y familiar y de la empresa privada.

No hay duda de que estos jóvenes ganaron con su tenacidad y calidad, una obtención de mejores patrocinios, capacitación y fogueos internacionales les posibilitará potenciar el caudal atlético que poseen.

Melvin Cavero Araya, San Juan de Tibás

Formación técnica Copiado!

La formación técnica y profesional son la clave para el futuro laboral de los graduados en estos campos. La Universidad Técnica Nacional (UTN) junto con la Universidad de Osnabrück de Alemania trabajan desde el 2015 en fortalecer la investigación científica y formación docente en la modalidad dual, que une teoría y práctica.

Varios docentes y técnicos del INA y del Ministerio de Educación viajaron a Alemania a entrenarse en centros mundiales de formación dual. Expertos alemanes han venido a Costa Rica. A esto hay que sumar el gran interés y liderazgo de muchos empresarios por este proceso de preparación.

José J. Chaverri Sievert, Pavas

Compras en tránsito Copiado!

El 12 de mayo, ingresaron a mi nombre tres paquetes de Asia, y Correos de Costa Rica no me los entrega. Aducen que por políticas de la empresa debo esperar que se complete el trámite de clasificación, un lapso hasta de 60 días; sin embargo, no aparecen ni en trámite.

El plazo expira el 16 de julio, sería inaceptable que deba esperar más, e incluso para el pago y depósito en el apartado postal inteligente (API). Consulté si hay algún retraso, y me respondieron que no. Después de solicitar poder explicar mi problema a la supervisión, no me contestaron más. Las guías son RP110830291MU, RP111367884MU y RP111705321MU.

María Fernanda Álvarez Campos, San José

Carteles publicitarios Copiado!

Hago un vehemente llamado al MOPT y en especial al Conavi para prohibir de una vez por todas las vallas publicitarias a lo largo de la Circunvalación norte.

Que no se nos prive de admirar la majestuosidad de las montañas que rodean el Valle Central. Nuestro país, pese a ser pequeño en territorio, posee una diversidad paisajística envidiable, aunque contaminada por las carteleras publicitarias.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Ayudar a los ninis Copiado!

Según la encuesta de hogares, 926.683 mayores de 15 años tienen secundaria incompleta y 593.338 carecen de instrucción o no completaron la primaria. La principal demanda laboral es de profesionales en software, electrónica, electromecánica, electricidad, sistemas, finanzas e informática.

El MEP tiene una gran oportunidad para establecer una malla curricular común, específicamente para estas poblaciones, que incluya conocimientos básicos de español, matemática, ciencias e inglés técnico, y algunas habilidades blandas y conocimientos esenciales teórico-prácticos en cada especialidad.

Puede ofrecerse en clases sabatinas y dominicales, utilizando los colegios técnico-profesionales y las aulas y talleres del INA. La Nación ya ha hecho un esfuerzo importante con el plan “Soluciones LN”. La duración para adquirir conocimientos esenciales puede ser de 1 o 2 años para finalizar el noveno o el bachillerato. Lo relevante es que al finalizar el plan los egresados encuentren trabajo bien remunerado y complementen sus estudios con el grado académico respectivo.

Fernando Villalobos Solé, San José

Precios altos Copiado!

En julio del 2022 el tipo de cambio estaba en ¢675; hoy, en ¢552. Sin embargo, los precios de los medicamentos están igual o más caros, ¿por qué?

Homero Escorcia López

Pavas, Alajuela

