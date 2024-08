Falta el agua en casa de una persona mayor

Soy una persona mayor con problemas de movilidad, y soy vecina de la Embajada de Estados Unidos. Desde hace muchos años, el agua escasea en el barrio, al punto de verme imposibilitada para realizar mis tareas básicas diarias de aseo personal e higiene del hogar. He denunciado el problema en varias ocasiones, pero no he obtenido solución. Quisiera saber si hay alguna manera de que Acueductos y Alcantarillados (AyA) atienda mi queja y mi carencia sea resuelta con prontitud.

