Falta de internet obliga a pegar notas en los árboles

En Chirripó, Ñari Ñak y otras comunidades, carecemos de señal continua de internet. Debemos caminar mucho en busca de señal. Recurrimos a cartas o notas que dejamos pegadas por donde transita más gente, porque es la forma más fácil, sencilla y segura de enviar un mensaje, como, por ejemplo, la invitación a una reunión, una fiesta o actividad deportiva.

En el río Duchí, construimos un andarivel para que todos pasemos de una orilla a otra orilla. Aquí la carta, pegada en un árbol, es valiosa para acordar el día y la hora en que trabajaremos.

Esta forma de comunicación en el territorio indígena cabécar es la más usada en estos tiempos.

Luis Alberto López Montoya, Ñari Ñak

Comunidades indígenas se comunican pegando avisos en árboles por carecer de internet. Foto enviada por Luis Alberto López Montoya

Bancos injustos

Coincido con Habib Succar Guzmán (Cartas, 29/5/2022), quien comentó acerca de los injustos y risibles requisitos impuestos por prácticamente todos los bancos.

Estos exigen al ciudadano humilde y honesto, que necesita depositar sumas menores, hasta una declaración jurada de un contador público y demostración y comprobación acerca del origen de los fondos. ¿Dónde queda la misión para la cual fue creada la banca estatal?

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Clara posición

Después de oír las desafortunadas declaraciones de la ministra de Salud, dadas a un medio en San Carlos, la preocupación crece en mí. Es evidente su posición contraria a la vacunación o por lo menos así lo entendí, dado que el entrevistador era un activista antivacunas.

El presidente debería supervisar a sus ministros y revisar si dan la talla, máxime cuando se trata de llenar los zapatos del exministro Salas.

Es hora de que el mandatario mida la capacidad de sus ministros, al final, será el único responsable del desempeño de estos.

Víctor Gómez Albán, Cartago

Tiempo perdido

He sido cliente del BAC durante muchos años y su servicio ha sido muy eficiente; sin embargo, solicité por teléfono la anulación de una póliza que solicité por error, me ayudaron con el trámite y me dieron un número de anulación.

Días después me comuniqué por WhatsApp para confirmar el fin del trámite, pero no aparecía nada en el sistema. Me tuvieron una hora esperando para finalmente pedir que telefoneara a un número determinado, donde, tras solicitarme un montón de datos y explicarles la situación, me dijeran que debo comunicarme con el Departamento de Pólizas y Seguros.

El problema se resolvió, pero perdí mucho tiempo., Allan Jones Román

Escazú

Compras pagadas

Pagué a Correos de Costa Rica el costo de la entrega de varios paquetes de Wish y nunca me llegaron. Y además continúan solicitando el costo por más paquetes. En las oficinas, tampoco resuelven. Solicito información al respecto y mis compras.

Dora Varela Herrera, Alajuela

Atención en Ebáis

Es un martirio ir a los Ebáis. Soy un adulto mayor, y el 25 de abril fui al centro médico de Filadelfia, en el cantón de Carrillo. A las 10 a. m., me tomaron los signos y esperé al médico durante varias horas.

A las 3 p. m. pregunté si mi nombre estaba en el sistema y me explicaron que había unos diez pacientes por atender antes. Di las gracias y me fui.

Sigo creyendo que la Caja Costarricense de Seguro Social es una gran institución, pero los centros médicos carecen de gerentes capaces y, por tanto, los empleados son ineficientes.

Henry Martínez Gallo, Liberia