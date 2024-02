Falta de civismo al cantar el himno nacional

Gracias a las cámaras, se puede ver que nuestros representantes de fútbol no cantan el himno nacional, o van por otro lado, o mascan chicle mientras está sonando. Pero lo más chocante para mí, fue que en la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) muchos no lo cantaron, otros parecían no saber la letra o no tenían idea de lo que estaban cantando.

