Falsa premisa

Una clínica de dermatología en Escazú se promociona con el siguiente eslogan: “La piel es el reflejo del alma”. La premisa es falsa, puesto que no existe ninguna evidencia científica de lo afirmado.

Además, es injusta y discriminatoria. Un adolescente que sufre acné, ¿tiene “el alma” infectada? Un bebé que sufre pañalitis, ¿vino al mundo como un engendro del mal? ¿Una persona padece cáncer de piel porque tiende a multiplicar sus malos actos? A una persona adulta mayor, ¿se le multiplican las manchas de edad porque dejó de ser buena? Pongámonos serios, que no se explote la ignorancia y la malicia de la gente con este tipo de propaganda.

Alejandrina Mata Segreda, Escazú

Agua contaminada

El prestigioso Laboratorio de Hidrología Ambiental de la UNA nos ha enseñado a lo largo de los años que el movimiento de contaminantes en el suelo es tan complejo como lo es la geología de los sitios afectados.

Mientras no se conozca la fuente de la contaminación, no se conocerá cuál hidrocarburo contaminó el agua, y no se sabrá la manera en que se ha filtrado, o lo que esperamos no sea así, se estaría todavía filtrando y el grado de contaminación. Compleja tarea tienen Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, agravada por el hecho de que no cuentan con los materiales y equipos necesarios para atender esta emergencia.

Freddy Pacheco León, Heredia

Salarios y otros en la CCSS

La jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCS) es solo una muestra del abuso salarial. Los empleados de la institución se comen los aportes; la contabilidad carga a los afiliados las compras cuestionables, las incapacidades complacientes, el pago de horas extras en vez de tres jornadas para disminuir las listas de espera. El gobierno no debe nada a la CCSS porque esta aumenta los aportes cada vez que se le antoja, una facultad inconstitucional.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Solución a medias

Planifiqué la revisión técnica casi un mes antes, para el 27 de enero del 2024 a las 9:30 a. m., de acuerdo con mis actividades. Como adulto mayor, medito y sueño con la administración eficiente de las empresas tanto públicas como privadas, puesto que deben enfocarse en la aplicación de las mejores prácticas, dentro de la actividad en que se desarrollan.

Acudí a la cita a las 9, y me topé con varias filas, unas con muchos vehículos y otras con solo uno, y no había supervisor. La poca efectividad desespera, estresa y angustia. Se convierte en una pesadilla, máxime que estaba bajo el sol del verano.

Ahí no había igualdad, eficacia y celeridad. La función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales. Deberían mejorar la contratación administrativa, impulsando la reingeniería en los procesos, que sin lugar a dudas brindará beneficios a las empresas y usuarios.

Javier Quirós Morera, San José

Presidencia de la CCSS

Es de esperar que los altos jerarcas de las instituciones sean personas comprometidas y afines al cargo, pero la mayor parte del tiempo la realidad desnuda a los elegidos. Es lamentable que una institución tan necesaria, respetada y querida como la Caja Costarricense de Seguro Social haya caído en tales manos.

Se va a servir, a construir, dar apertura, pero lo que se está dando es todo lo contrario. Ante tanto desprestigio, es necesaria y urgente la renuncia de la presidenta. Se lo pide quien cotizó durante 75 años.

Milton González Castro, Cartago

Cartas por WhatsApp

