Externó vehemente queja contra empresa de vehículos y ahora más bien está agradecida

Compartí en este espacio mi mala experiencia con una empresa de vehículos y ahora debo reconocer la reacción positiva que tuvieron

Por Redacción de La Nación

Después de haber compartido en este mismo espacio mi mala experiencia inicial con la compra de un vehículo Suzuki, hoy quiero reconocer el cambio positivo que siguió. El gerente Josué Cortés, de la sucursal de la Uruca, me contactó personalmente, me ofreció disculpas y buscó una solución que superó mis expectativas. Además, el vendedor Kevin Villalobos me acompañó con paciencia y amabilidad en todo el proceso final. Gracias a ambos por demostrar que la atención y el respeto al cliente sí hacen la diferencia.








