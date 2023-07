Exagerado costo para reparar una gata hidráulica

Llevé a reparar al Centro de Servicio de Capris S. A. una gata hidráulica de cuatro toneladas, marca Mega (contrato de servicio 174135), porque, a pesar de estar relativamente nueva, presentaba pequeñas fugas de aceite.

La reparación costaba $800, monto que supera el costo de la máquina. El encargado del taller me dijo que debían cambiarle unos empaques, pero el precio era excesivo. Para retirarla, me cobraron ¢18.000, los cuales tuve que pagar. La tengo reparando en otro lugar, donde los empaques no superan los ¢20.000 más la mano de obra.

Maritza Calvo Sánchez, La Unión

Vehículo ejemplar Copiado!

Mi vehículo, un Ford Explorer de quinta generación, de fabricación estadounidense, tiene una característica que considero un buen ejemplo, especialmente cuando se trata de respetar las leyes.

Cuando lo enciendo, una alarma me recuerda la colocación del cinturón de seguridad. Si transcurren 10 segundos y los que van dentro no se lo han colocado, se bloquea el aire acondicionado y el radio.

El buen ejemplo está en que el sistema no se conforma con la simple advertencia, sino que aplica medidas drásticas, ya que en muchos países las estaciones climáticas hacen indispensable el uso del aire acondicionado en los vehículos. Entonces, conviene tomar medidas rigurosas para alcanzar los objetivos, como son las restricciones para ingresar a ciertos lugares y no conformarse con las multas.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Deuda de Hacienda Copiado!

Soy uno de los miles de afectados por el aumento desproporcionado del valor fiscal de los carros. Reclamé el primer día del cobro del marchamo, pero hasta el 11 de enero el Ministerio de Hacienda me dio la razón y redujo el valor fiscal en casi ¢7 millones. En la resolución, me dieron las instrucciones para solicitar el reembolso de los ¢200.000 que pagué de más, pero en abril me dijeron que debo enviar una copia al Ministerio de Hacienda del marchamo para saber cuánto pagué y, además, justificar la devolución, es decir, recordarle al Ministerio la misma resolución que me dio la razón.

Mauricio Bolaños Cabrera, Mata Redonda

Probar idoneidad Copiado!

Es absurdo que se requieran atestados para ocupar puestos en la Administración Pública, pero no para ser presidente o diputado. Es hora de cambiar la ley para que se hagan exámenes básicos de conocimiento, por lo menos en administración y finanzas, para ser candidato a diputado o presidente.

Al Tribunal Supremo de Elecciones se le podrían encomendar los exámenes de idoneidad para quienes aspiren a manejar la cosa pública y sus multimillonarios presupuestos.

Luis Diego Soto, San Isidro de Heredia

Juntas directivas Copiado!

Se cuenta que cuando reclutaba soldados para su ejército, Napoleón identificó una categoría a la que llamó ignorantes con iniciativa. Dio la orden a sus generales para que gente de esta clase no pusiera ni un pie en los campamentos. ¿Cuáles deberían ser las competencias de los miembros de una junta directiva, consejo directivo o como se llame? Más importante aún, ¿están los intereses de sus miembros alineados con los del Estado?

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Buses de Calle Blancos Copiado!

Sufro como usuaria de los buses de Calle Blancos, lo que me obligó a denunciarlos en el Consejo de Transporte Público (CTP). Esos mismos choferes me miran hoy con actitud desafiante y ánimo de revanchismo. Me he quejado con sus jefes, pero la situación no se resuelve.

María Alfaro Madrigal, Calle Blancos

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.