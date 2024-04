Evaluación incompleta del FMI

Es una buena noticia que el FMI califique de excelentes los indicadores económicos más importantes. Pero ¿cómo están los índices sociales? ¿Hay menos pobreza y desigualdad, más oportunidades de trabajo, más ayuda social del Estado, educación y servicios públicos de salud mejores, mayor atención a las personas enfermas o abandonadas? Si la respuesta es no, el gobierno y la Asamblea Legislativa quedan debiendo al pueblo que los eligió. La política y quienes se desempeñan en ella deben tener como único objetivo mejorar las condiciones de vida de la población. Al pueblo, le queda estar atento y valorar quiénes son capaces de plantear ideas beneficiosas para nosotros y quiénes no. Afortunadamente, el voto nos da un enorme poder para hacer cambios en el gobierno y en el Congreso, de manera frecuente. El pueblo debe informarse, involucrarse, divulgar sus ideas, poner en evidencia y someter públicamente su valoración de cada político para tener claro cuál le sirve al pueblo y cuál no.

