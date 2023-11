Está casi ciego

Soy adulto mayor y padezco cataratas. No veo con el ojo izquierdo y solo un poco con el derecho. De acuerdo con el criterio del médico del hospital Calderón Guardia, deben operarme de emergencia, pero no hay citas hasta dentro de 10 o 12 meses, si me va bien.

