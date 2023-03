Espera noticias sobre película ‘Las hijas’

Mucho se nos informa sobre el cine internacional, pero en cuanto a la reciente premiación de la producción chileno-panameña Las hijas no se comenta en el país. La película de Kattia G. Zúñiga, de nacionalidad panameña y costarricense, ganó la biznaga de oro en la categoría de mejor película iberoamericana en el 26.° Festival de Cine de Málaga, el 19 de marzo. Dos jóvenes actrices costarricenses, Ariana Chaves Gavilán y Cala Rossel Campos, tuvieron a su cargo los papeles estelares.

Acompañadas por Zúñiga y otros miembros del equipo, representaron honrosamente el país tanto en la conferencia de prensa como en la alfombra roja. No pierdo la esperanza de que me informen sobre el estreno en el país.

Teresita Gavilán Pérez, Mora

Dos comentarios Copiado!

Urge que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) incorpore en su planificación la reconstrucción del aeropuerto de La Cruz y un segundo acceso entre Liberia y el aeropuerto por Rodeito. La seguridad aérea lo demanda.

Por otra parte, la Junta de Protección Social insta por correo a comprar en línea, pero cuando hay buenos premios es casi imposible desde días anteriores. La espera es larga y luego solo quedan pedacitos con diferentes series.

Termino pagando más porque, por lo general, los vendedores cobran un sobreprecio. Deben verificarlo, poner más series a la venta en línea y ampliar el tiempo de respuesta de sus equipos o de su software o buscar opciones para que todas las partes estén contentas.

Luis Castro Ocampo, Alajuela

Licencias en el BCR Copiado!

Se supone que con la tecnología todo avanza; sin embargo, lo que hizo el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) al darle al Banco de Costa Rica lo referente a licencias de conducir fue un retroceso, ya que antes uno salía con el permiso de conducir el mismo día. Ahora tardan hasta dos meses o más.

Jorge E. Carvajal Esquivel, Escazú

Respuesta del TSE Copiado!

En relación con lo expuesto por Mario Zamora (14/3/2023), de acuerdo con la Constitución Política, una de las funciones del Registro Civil, como dependencia adscrita al TSE, es “expedir las cédulas de identidad” de los costarricenses. La institución lleva a cabo procesos de innovación que han permitido el acortamiento en los tiempos de entrega y ahorro en la producción. La Constitución también señala que el Registro Civil es la dependencia a cargo de elaborar las listas de electores, lo cual forma parte del blindaje de los procesos electorales y las garantías del sufragio.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Empleo público Copiado!

Con respecto a la noticia acerca de que la ley de empleo público “no derogó tácitamente otras leyes y eso trae confusiones”, es regla general de interpretación que la ley posterior deroga la anterior en lo que se le oponga.

Esta regla es más segura que la derogación expresa, pues no se corre el riesgo de omitir involuntariamente varias leyes que se hubiera querido dejar sin efecto. La derogación tácita suple las deficiencias de la derogación expresa. De manera que no hay motivo para las confusiones que tanto alarman.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Denuncia rechazada Copiado!

Denuncié en la Defensoría de los Habitantes supuestos abusos contra adultos mayores y discapacitados en una institución autónoma y la respuesta fue que no es de su competencia.

Miriam Ramírez López, Alajuela

Discusión estéril Copiado!

Yo, personalmente, cuando me encuentro solo, me veo desprovisto de toda gramática, abandonado del verbo y del prefijo, condenado a la incertidumbre de los puntos suspensivos. Por eso, no comprendo cuál es la alharaca de si poner tilde a la palabra solo. Total, cuando uno se encuentra realmente solo no necesita acento.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

