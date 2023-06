Espera llamada de Claro

Soy clienta de Claro desde hace varios años, y sin razón alguna me desconectaron el servicio porque dicen que hay una factura pendiente, lo cual no entiendo, porque cada mes el débito es automático en mi tarjeta de crédito, y ha sido así desde hace varios años.

El 20 de junio me dieron el número de gestión 27893206 y prometieron comunicarse conmigo en un plazo máximo de 72 horas. Como no me llamaron, el 24 de junio lo hice yo, y me contestaron que iban a poner mi caso para gestionarlo de manera prioritaria. A la fecha, ni siquiera un correo electrónico me han enviado.

Noemy Chaves Avendaño, Limón

Cuenta en dólares Copiado!

El 15 de junio fui a una cita, previamente programada, con una cantidad de dólares a la sucursal del BAC en Terramall, con la intención de abrir una cuenta en esa moneda, adicional a la que poseo. Solicité algunos documentos relacionados con el trámite, pero quien me atendió alegó que no podía ser realizado en ese momento, me pidió que me retirara y que en una semana iban a enviar lo pedido por correo electrónico. Lamentablemente, no se han comunicado conmigo ni por teléfono ni por correo.

Katherine Salazar Ochoa, Curridabat

Agua y Guanacaste Copiado!

En relación con el editorial del 23 de junio, titulado “Urge el agua para Guanacaste (o la bajura)”, cabe recordar que el proyecto fue exigido por el Banco Mundial durante el gobierno de Daniel Oduber (1974-1978) para la financiación de la planta Arenal del ICE.

Más de 50 años después y tras un histórico calvario de trámites, incluidos varios en la Sala IV, cada 25 de julio con marimbas y bombetas (de las dos clases) cada gobierno anuncia que el proyecto va, para evitar que 55 millones de metros cúbicos vayan a dar anualmente al mar.

A lo anterior y dadas las tradicionales suspensiones y racionamientos en el suministro que realiza el AyA, también se tiran más de 22 millones de metros cúbicos de las fuentes de Belén, que con pocos kilómetros de tubería se llevarían a Puente Mulas, y así paliar los frecuentes racionamientos.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Parque abandonado Copiado!

El Parque Nacional Manuel Antonio está abandonado: barandas peatonales quebradas y con moho, baños sucios, el sendero hacia Punta Catedral está destruido. ¿Cómo es posible que al parque nacional que más ingresos deja ni siquiera le den fondos para que esté bien cuidado?

Al igual que con el marchamo y el seguro de salud, el dinero que pagamos los costarricenses para un propósito se destina a mantener funcionando un sistema público que en lugar de servir a muchos está para que sirva a muy pocos.

Sergio Murillo Ramírez, Alajuela

Recibo de luz Copiado!

Las facturas de electricidad de mayo y junio ascendieron a ¢40.000 y ¢20.000 respectivamente. La respuesta del ICE es que se debe a una falla interna y que el mes que viene podría aumentar el consumo a ¢90.000.

Un electricista no encontró motivo para ello, por lo que pedí una revisión del medidor, el cual aparentemente está bien. Creo que el ICE debe dar explicaciones de lo que pasa, pues además anuncia que en julio viene un nuevo aumento del 10 %.

Manuel H. Benavente Carvajal, Alajuela

Urge un semáforo Copiado!

En la salida de Bello Horizonte, en la calle conocida como el Llano, es vital la instalación de un semáforo porque el cruce es de tres vías, el tránsito es pesado desde San Felipe de Alajuelita hasta Escazú. Al llegar a la intersección con la calle 20, la poca visibilidad dificulta atravesar hacia el oeste.

Sugiero que la Municipalidad de Escazú interceda ante el MOPT para prevenir accidentes.

Carlos E. Aguilar Segura, Escazú

Cartas por WhatsApp Copiado!

