Espera colonoscopía desde el 2018

En el 2018, en el Hospital San Vicente de Paúl, me programaron una colonoscopía para el 15 de diciembre del 2020, y por la pandemia me la cancelaron. Fui varias veces a consultar y esta semana un funcionario en la ventanilla, sin dejar de jugar con el celular, me dijo que había pasado tanto tiempo que no podía reprogramarla, que debía comenzar el proceso de nuevo.

