Escasez de agua en residencial Las Cumbres II

Los residentes de Las Cumbres II, en San Ramón de La Unión, estamos cansados de la falta de agua, a pesar de pagar la factura mes a mes. Nos levantamos diariamente rezando por un milagro, pero al abrir el tubo no hay agua. Esta situación ocurre durante toda la semana, y nuestros reportes no reciben respuesta. Pagamos por un servicio esencial para la salud e higiene de nuestras familias, un derecho humano.

Cecilia Fernández Campabadal, La Unión

Desatención médica

Hace mucho tiempo que es imposible obtener una cita en el Ebáis de Ángeles de La Fortuna, cantón de San Carlos, a través del EDUS. Cuando uno va en persona, solo logra conseguir la cita si sus padecimientos son crónicos o si es adulto mayor o menor de edad. Los demás asegurados perdemos nuestro derecho constitucional a la salud. Al parecer, hay solamente un médico. ¿Quién resolverá este problema?

Henry Vinicio Valerio Madriz, Alajuela

Estados de cuenta

Es obligación de los bancos enviar los estados de cuenta de las tarjetas; sin embargo, Davivienda incumple. Todos los meses, debo llamar hasta tres veces para que me lo envíen a mi correo. Su respuesta siempre es la misma: “Ya hicimos un refrescamiento en el sistema para que le llegue de manera automática”.

Giovanni Feoli Sánchez, Tres Ríos

Renovación de pasaporte

Hace varios días estoy tratando de conseguir una cita para renovar mi pasaporte y me ha resultado imposible. No sé quién está fallando, si es el BCR o las instituciones del gobierno encargadas de expedirlo. Es hora de que busquen una solución al problema, que además es un servicio costoso.

Marco Tulio Vindas Chaves, Heredia

Problemas en Quepos

El crecimiento económico de Quepos amerita la limpieza de los caños, la demarcación de zonas peatonales y la instalación de semáforos con botones. Actualmente, no hay oficiales de tránsito y durante las noches la vigilancia policial es inexistente. Un aumento en las medidas de seguridad y control del tráfico beneficiaría considerablemente al creciente comercio de la zona.

Sergio F. Solano Céspedes, Zapote

Certificado del BAC

Tengo dos certificados de depósito a plazo. El año pasado, me informaron de que las solicitudes de cancelación o depósito de los intereses ya no se gestionaban con un ejecutivo, sino a través de la plataforma en línea. Sin embargo, la cancelación de un certificado con autorrenovación no es posible realizarla en línea.

En su momento, solicité que se anulara la autorrenovación de los certificados próximos a vencer para disponer del dinero. No obstante, con uno de ellos, no realizaron el depósito correspondiente y aducen que el trámite está en proceso o que deben enviarlo a evaluación. En las últimas cuatro ocasiones en las que solicité anular la renovación automática de este certificado en particular, no atendieron mi pedido.

Daniel Solano Ramírez, Moravia

Ruido y valores

Coincido plenamente con Neddy Zamora Chacón en relación a lo expresado en su carta titulada “Ruido por doquier”. Además del poco interés mostrado por las autoridades del Ministerio de Salud y del MOPT por remediar el daño causado a la población por el exceso de ruido, principalmente generado por motocicletas y también en centros comerciales, debemos agregar la pérdida de valores básicos para la convivencia entre las personas. Estoy convencido de que la raíz del problema reside precisamente en este aspecto.

Manuel Enrique Durán Monge, Aserrí

Desconexión de internet

Debido a que me quedé sin señal de Kölbi, llamé al 1119 y solicité el envío de un técnico, pero se negaron. ¿Qué se supone que debo hacer en esta situación?

Homero Escorcia López, Pavas

