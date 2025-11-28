Cartas

Es escalofriante lo bien que conoce el presidente al pueblo costarricense

Seguro también ignora que Costa Rica tiene uno de los niveles de alfabetización y de salud más altos de América Latina, que se calcula que la mitad de la población es bilingüe, que Costa Rica es el segundo productor mundial de piña

Por Redacción de La Nación

¡Sorpresa! Qué mala impresión dio el presidente cuando se asustó y espantó al ver que nuestros agricultores, los que nos dan de comer, tienen tractores y camiones modernos que han logrado comprar a crédito con gran esfuerzo, para facilitarse el pesado trabajo que antes hacían con palas, picos y la ayuda de yuntas de bueyes.








