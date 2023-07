Error en plan de la Funeraria Polini

El 12 de julio, pagué un plan de la Funeraria Polini, y a pesar de haber anotado el número de cédula del beneficiario y enviado el comprobante por WhatsApp, cometieron un error y ahora dicen que no pueden hacer nada para cambiarlo, que tengo que esperar dos meses para corregirlo. Les solicité un correo de respaldo, donde asuman la responsabilidad en caso de una eventualidad, pero no me responden. ¿Que pasaría si lamentablemente mi familia y yo tenemos que utilizar el plan? Nada más nos dicen que no estamos al día, aunque se pagó puntualmente. Les escribo y llamo, y no obtengo respuesta.

