Entendamos que Rodrigo Chaves no se siente tico

Entendamos esto: Chaves nació en Costa Rica, pero no se siente tico, no “lleva a Costa Rica en las entrañas”. Se siente ajeno cuando le corresponde, por su investidura, acudir a honrar a héroes nacionales, en lugares a donde no puede llevar personas contratadas para que le aplaudan. Por eso no rindió honores a Juan Santamaría; a los combatientes del 56 representados en el Monumento Nacional; a los caídos en Santa Rosa, y a don Juanito Mora y al general Cañas, asesinados en Puntarenas, por instrucciones del presidente José María Montealegre. Y también esquivó a la Negrita de los Ángeles, por lo mismo. Teme ser silbado, confrontado, desmentido. Por eso, por lo indicado, era esperable que el 30 de setiembre no caminara al parque en que se conmemoran los fusilamientos de Mora y Cañas.

Freddy Pacheco León, Heredia

Entrega del ROP

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), fue concebido como un complemento para fortalecer la jubilación del trabajador costarricense. Sin embargo, en la práctica se ha convertido en una fuente de frustración para miles de pensionados que no pueden disponer libremente de los recursos que han ahorrado durante décadas de trabajo.

La normativa vigente impide que los beneficiarios reciban de manera total el monto acumulado, obligándolos a aceptar pagos fraccionados que, en muchos casos, resultan insignificantes frente al costo de vida actual. Es contradictorio que, siendo fondos de carácter personal y producto del esfuerzo individual, el propio pensionado no pueda decidir sobre su mejor uso según propias necesidades.

La ley debería modificarse para permitir la entrega total del ROP al momento de la jubilación, garantizando el derecho de cada ciudadano a administrar su patrimonio como considere más conveniente. Esta medida no implica eliminar el régimen, sino adaptarlo a la realidad social y económica del país, donde muchos adultos mayores tienen deudas, gastos médicos o proyectos familiares que podrían solventarse con esos recursos.

Permitir la entrega total del ROP fortalecería la autonomía de las personas, dinamizaría la economía y devolvería confianza en el sistema de pensiones, hoy percibido como rígido y distante del bienestar del trabajador.

Guillermo Rivero, San José

Advertidos estamos

Por generaciones se ha dicho que vendrán falsos profetas que tendrán seguidores que les creerán ciegamente. Pues bien, le tenía que llegar el tiempo a nuestro país; muchos ven a Chaves como ese líder que vino a denunciar la corrupción. Le creen ciegamente todas las mentirasy él se echa flores hasta por inaugurar un puente bailey. A los que denuncian sus faltas y abusos, sus seguidores les dicen que son falsedades inventadas por la prensa canalla, prensa que quiere destruir.

Yo pregunto, ¿cuál hecho de corrupción ha denunciado y corregido? Ninguno, en casi cuatro años. En cambio, Chaves, tiene muchas causas a las que tendrá que hacer frente, salvo que logre ganar su partido “taxi” y logren archivar las denuncias o exonerarlo para no ir a juicio.

Habla de quitar a los magistrados de la Corte, destituir al fiscal general, a la contralora, a miembros del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, para que no le sigan las causas por las que está denunciado.

En estos casi cuatro años, ¿cuál buen proyecto ha pegado? Las iniciativas que presenta a la Asamblea Legislativa son devueltas o archivadas, y entonces culpa a los diputados o a la contralora de no dejarlo gobernar.

Ya un diputado oficialista se dejó decir que los que no acepten a Chaves serán desterrados. La historia demuestra que todos esos falsos profetas han caído, porque el mal nunca podrá contra el bien.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

