Cartas

Entendamos que Rodrigo Chaves no se siente tico

Por eso no rindió honores a Juan Santamaría; a los combatientes del 56 representados en el Monumento Nacional; a los caídos en Santa Rosa, y a don Juanito Mora y al general Cañas. Y también esquivó a la Negrita de los Ángeles

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Entendamos esto: Chaves nació en Costa Rica, pero no se siente tico, no “lleva a Costa Rica en las entrañas”. Se siente ajeno cuando le corresponde, por su investidura, acudir a honrar a héroes nacionales, en lugares a donde no puede llevar personas contratadas para que le aplaudan. Por eso no rindió honores a Juan Santamaría; a los combatientes del 56 representados en el Monumento Nacional; a los caídos en Santa Rosa, y a don Juanito Mora y al general Cañas, asesinados en Puntarenas, por instrucciones del presidente José María Montealegre. Y también esquivó a la Negrita de los Ángeles, por lo mismo. Teme ser silbado, confrontado, desmentido. Por eso, por lo indicado, era esperable que el 30 de setiembre no caminara al parque en que se conmemoran los fusilamientos de Mora y Cañas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.