Enseñar a leer y escribir

Con mucho agrado leí en La Nación la noticia sobre la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y el acuerdo del Consejo Superior de Educación (CSE) para que los niños salgan de primer grado con la capacidad de leer y escribir, como siempre fue.

Esto requiere también metodologías de aprendizaje para que quienes cursan tercero y cuarto grado desarrollen estas capacidades que se dejaron de incentivar en los últimos siete años, como un entuerto de los gobiernos de turno, y hoy pagamos las consecuencias. Es inconcebible que haya sucedido, porque resulta esencial para el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes en la educación formal y profesional.

El rezago educativo necesita más cambios, entre estos, enfatizar en el currículum contenidos como la inteligencia emocional, las tecnologías informáticas, la ética y la moral para salir de la crisis que vive la sociedad en seguridad, empleabilidad, estabilidad económica y corrupción.

José Rugama Hernández, San José

Cobro de comisión Copiado!

Este mes pagué el seguro voluntario a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a través de la sucursal electrónica del BAC San José, y el banco me cobró una comisión por el trámite. Me parece que fijar honorarios por prestar este tipo de servicios es un exceso de la institución financiera.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Encrucijada Copiado!

Gustavo Román Jacobo (30/1/23) describe con gran acierto cómo desde hace décadas algunos preferimos creer el cuento del “aquí jamás, en todos los demás países de la región sí, pero aquí imposible, porque somos ticos, pura vida, excepcionales”.

Venimos haciendo lo del avestruz, sin querer aceptar la realidad del país. Ciertamente, Costa Rica está rota, como expresa Román. La indiferencia y el hartazgo de algunos ciudadanos con respecto a la participación activa en la política es un círculo vicioso: por un lado, cada vez tenemos gobiernos más incapaces y menos ocupados del quehacer nacional y el bienestar del pueblo. Por otro lado, mientras no cambie la forma de elegir a los diputados, nada cambiará, porque los ciudadanos votamos pero no elegimos. Quien lo hace son los partidos políticos que seleccionan a los candidatos sin consideración alguna de su idoneidad para el cargo. Y no menos importante es el hecho de que la corrupción, la criminalidad y la impunidad, además de la pésima educación pública y los odiosos privilegios de que goza un sector de la población, alcanzaron niveles tales que la sociedad perdió el norte, priman los intereses personales y no el bienestar general. Y a no muy largo plazo llegaremos a un punto de no retorno.

Patricia Odio Yglesias, Pozos de Santa Ana

Agua de lluvia Copiado!

Muy certero y preocupante el editorial del 1.° de febrero sobre la apremiante crisis del agua. El suministro es y será un factor decisivo para el desarrollo, la salud y la paz en el futuro cercano. Con todos los factores en contra que nos aquejan, asegurar el suministro en los próximos años será un reto crucial.

En un país con una precipitación pluvial promedio superior a los 3.500 mm de agua anual y en donde llueve casi 10 meses al año, el agua de lluvia es subutilizada. Debería incentivarse el uso con fines específicos, que no sea el consumo humano. El ente rector del agua (Acueductos y Alcantarillados) debe promover una reglamentación en la construcción de nuevas edificaciones, torres, edificios públicos, etc., de modo que cuenten con sistema de captación, tratamiento y utilización.

Deben promoverse también políticas y educación sobre las ventajas de su uso. El agua de lluvia ofrece una alternativa de muy bajo costo y con un sencillo tratamiento es ideal para servicios sanitarios, lavado de ropa y automóviles, riego de plantas y otros, lo que permitiría contar con mayores reservas de agua potable y ofrecerlas a zonas urbanas donde tradicionalmente hay serios faltantes.

Fernando Feoli Araya, Moravia

