Enredo en Correos

El 18 de mayo pagué a Correos de Costa Rica para que me enviaran un paquete a mi domicilio, que previamente avisaron que estaba listo. Al pasar los días y no recibirlo, llamé y me indicaron que se encontraba en tránsito, pero en Miramar; no me explicaron por qué allá, si tenían que traerlo a la Uruca.

Pasaron más días, y nada, por lo que volví a llamar, y lo mismo, incluso me ofrecieron solicitar un reembolso, porque ellos no tienen contacto directo con el centro de repartos, y que hiciera la reclamación para agilizar el trámite en el lapso de 30 días desde que se sube la boleta. Tres semanas después, como no pasaba nada, al llenar el formulario noté que la cancelación del envío no correspondía a mi paquete. Yo esperaba dos, e inicialmente pensé que era uno de ellos, pero al consultar nuevamente me informaron de que están en la terminal desde el 12 de mayo. Tuve que pagar un paquete que no es mío, y para recuperar mi dinero debo esperar un mes, y ¿qué pasa con los de mi propiedad?

Carlos José Víquez Sánchez, Uruca

Tras las denuncias contra el SAFI del BCR, el banco como conglomerado, ¿podría desligarse de responsabilidades jurídicas porque es un sociedad anónima, aunque tenga la totalidad de las acciones, la administración en todos sus extremos y reciba jugosas comisiones?

Cabe preguntarse si la ley permite crear sociedades y a sus accionistas, desligarse jurídicamente si se llega a comprobar que hubo delito. Si fuera así, cualquiera podría fundar sociedades exentas de sanciones, lo cual sería un problema gravísimo del sistema.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Parece mentira que pasaran varios gobiernos y ni a sus ministros de Transportes y Turismo ni a las municipalidades se les ocurriera colocar señalización. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso, pero las condiciones para facilitar su tránsito se caracterizan por la ineficiencia.

¿Quién no se ha extraviado tratando de pasar por Turrialba, Paraíso, San Isidro y San Rafael de Heredia o Puriscal, por citar algunos, a causa de la falta de rótulos que indiquen la salida? De Guanacaste, cuando se quiere ir hacia la ruta 27, no hay una sola flecha para saber dónde doblar.

De Curridabat hacia Cartago, la rotulación más bien confunde. La solución, a mi parecer, es que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, en conjunto con las municipalidades, establezca los lugares donde deben colocar señales y que el costo sea pagado por el Ministerio de Turismo, y si es del caso inviten al comercio, especialmente a los de comidas rápidas. En los rótulos se promocionaría el producto y la dirección para llegar al siguiente lugar. Creo que los empresarios van a participar gustosos.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

El 8 de junio reporté una avería (trámite 7866444) y me comunicaron que en 12 horas hábiles iban a repararla. Pero después de múltiples llamadas al call center, más la consabida espera de hasta veinte minutos, y repetidos mensajes por correo electrónico, sigo sin servicio telefónico.

Eduardo Dragonné Lomán, San José

Jetbox me cobró un monto distinto al estipulado en el sistema. Hice la reclamación con la debida factura del artículo y se negaron a reconocer el importe correcto.

Francella Sandoval Porras, Moravia

A pesar de que se me rebajó de mi cuenta bancaria, Correos de Costa Rica no me ha enviado un paquete que espero desde el 9 de junio. Me he comunicado con la empresa por correo, WhatsApp y teléfono; sin embargo, siempre preguntan lo mismo, me piden comprobantes y los envío, y aun así no obtengo respuesta.

Óscar Valverde Valverde, Cartago

