Energía solar deja de ser rentable

Tenemos un sistema de paneles solares en nuestro hogar desde enero del 2021 y un contrato con la CNFL por diez años. La empresa pública modificó unilateralmente la manera de calcular la tarifa. El mes pasado pagamos ¢5.000 y este mes casi ¢40.000. Invertimos ¢5,5 millones y con esta nueva medida el sistema ya no es rentable. No es justo ni ético cambiar las reglas del juego. La inseguridad desincentiva la inversión. Hicimos un sacrificio por nuestro interés en contribuir al ambiente. Esperábamos recuperar lo invertido en seis años y ahora no será posible. Por otro lado, los excedentes no nos los han retribuido económicamente durante tres años. El país requiere energía sostenible de bajo costo y es una contradicción que la CNFL ataque a los usuarios y productores.

