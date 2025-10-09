¿En qué invierte la Municipalidad de Desamparados lo que cobra por mantenimiento de parques?

Los parques de Gravilias de Desamparados están en total abandono. Hay bancas rotas y la Municipalidad no envía personal a cortar el zacate ni le da ningún tipo de mantenimiento. El problema se agrava porque abundan los zancudos y sus picaduras nos pueden enfermar gravemente.

El Parque del Adulto Mayor, así como el ubicado detrás de El Lagar y contiguo a la Fuerza Pública, llevan meses sin recibir mantenimiento.

El zacate está muy alto, incluso en las aceras, y no se puede ni caminar por la cantidad de hojas y zacate crecido.

Me pregunto: ¿en qué se invierte el rubro de los impuestos que cobra la Municipalidad por mantenimiento de parques?

Tatiana Brenes Aguirre, Desamparados

Cobro por devolver paraguas

El domingo 5 de octubre, utilicé la plataforma Uber. Llegó el carro Daihatsu Terios placa BKG741, en el que dejé olvidado un paraguas. Al reportarlo a través de la plataforma, me indican que debo pagar ¢3.700, que se le darán al asociado por “las molestias de venir a entregar el objeto perdido”.

Es increíble que me cobren este monto tan alto cuando la tarifa que pagué por el viaje es menos de la mitad de esa cifra. Es ridículo, siendo yo usuario casi a diario de Uber y no puedan hacer la devolución.

Allan Montagne Montero, San José

Respuesta de MediSmart

En relación con la carta enviada por el señor Erick M. Brenes, en MediSmart reiteramos nuestro compromiso con una atención apegada a la normativa vigente.

Cualquier solicitud de desafiliación es tramitada conforme al Decreto Ejecutivo 43270-MEIC (2021), el cual establece un plazo de 60 días naturales para que la cancelación sea efectiva. Durante ese tiempo, siempre que el cobro se encuentre al día, la afiliación se mantiene activa y con acceso a todos los beneficios del programa. Los beneficios vigentes del programa pueden consultarse en nuestro sitio web y canales oficiales.

Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo

Hueco e inodoro sin reparar

A la salida del parqueo del Más X Menos de Sabanilla hay un hueco que cada día se hace más grande. Y parece que nadie de la empresa lo ve, a pesar de que ellos salen por esa misma entrada.

Ni siquiera le echan piedrilla. Igual con uno de los inodoros, que lleva varios meses de estar con una cinta amarilla.

¿Será que el pequeño cráter tendrá que crecer hasta que se destruya un vehículo y el inodoro deberá esperar la visita del Ministerio de Salud?

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Mal servicio en óptica

La óptica Mana y Beto, en paseo Colón, San José, presenta una gran falta de profesionalismo en su atención al cliente, además de serios problemas de comunicación. Los usuarios expresamos inconformidad debido a que el personal no da explicaciones claras sobre los productos que venden, omite detalles sobre precios, garantías y tiempos de entrega.

Esta deficiencia genera confusión y desconfianza en los clientes, quienes esperan una orientación adecuada al invertir en su salud visual. A esto se suma la constante falta de respuesta a mensajes o consultas posteriores; dejan a los clientes “en visto”.

También es frecuente la ausencia del optometrista encargado, lo que retrasa las consultas y genera molestias en quienes acuden con cita o esperan ser atendidos.

Alexa González Vargas, Grecia

