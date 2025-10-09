Cartas

¿En qué invierte la Municipalidad de Desamparados lo que cobra por mantenimiento de parques?

El Parque del Adulto Mayor, así como el ubicado detrás de El Lagar y contiguo a la Fuerza Pública, llevan meses sin recibir mantenimiento

Por Redacción de La Nación

Los parques de Gravilias de Desamparados están en total abandono. Hay bancas rotas y la Municipalidad no envía personal a cortar el zacate ni le da ningún tipo de mantenimiento. El problema se agrava porque abundan los zancudos y sus picaduras nos pueden enfermar gravemente.








