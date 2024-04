En lugar de ¢23.000 le facturaron ¢40.000

Desde el primero de abril, trato de que Liberty ajuste la facturación de este mes porque la oferta que acepté (internet e IPTV) estipula un monto total mensual de ¢23.000, no de ¢40.000. He enviado correos al Departamento de Televentas sin obtener respuesta alguna.

Elizabeth Murillo Abarca, Heredia

Peligro para la salud

Las empresas constructoras de residenciales en Lindora no hacen sus mejores esfuerzos para aplacar con riego la polvareda originada por la deforestación (incluida la corta de varios guanacastes de gran belleza) y los movimientos de tierra en estos días de sequía y vientos de hasta 70 km/h.

El resultado es daño ambiental y para la salud, ocasionado por las partículas suspendidas totales y fracción respirable (en ppm). A las personas sanas, les causan molestias, pero para los adultos mayores con déficits respiratorios y para niños pequeños o alérgicos, son un peligro.

Paulo González Castillo, Santa Ana

Homenaje

Felicito a la UCR por designar su campo de béisbol con el nombre del Lic. Miguel Ángel Masís Acosta, pionero del deporte universitario, miembro de la Galería del Deporte, escritor de dos libros sobre la materia, jugador y mánager, poseedor de varios récords, graduado en ciencias económicas.

Su trayectoria es intachable y fue comentarista de radio y televisión, profesor de béisbol y sóftbol, formador de niños y jóvenes, tesorero del Banco Central. Uno de los ciudadanos ejemplares que cada vez se extrañan más en nuestra sociedad.

Cristian Cabezas Díaz, San José

Improvisación

Cuando se anunció que el gobierno iba a solicitar apoyo de Noruega para la exploración petrolera, pensé que se habían llevado a cabo los primeros encuentros formales con los escandinavos. Era una cuestión de cortesía esencial, especialmente considerando la polémica suscitada y las consecuencias socioambientales de tal actividad en nuestro pequeño territorio.

Sin embargo, el país nórdico aclaró que no ayudarán debido a los altos costos que conlleva, y que en Noruega son empresas privadas las encargadas de la exploración y explotación, aparte de los inconvenientes inherentes a la explotación para un país con nuestras características socioambientales. El fiasco fue total. El manejo diplomático nuevamente falló, y nuestros gobernantes demostraron improvisación.

Freddy Pacheco León, Heredia

Puesto de bolsa

Es preocupante que los puestos de bolsa promuevan inversiones inmobiliarias como una forma segura y destaquen que están bajo la supervisión de la Sugeval. Creyendo lo anterior, confié mis recursos a la SAFI del BCR, en la cual la supervisión nunca se produjo adecuadamente, ya que nunca me alertaron sobre aparentes anomalías, tales como altos índices de desocupación y morosidad, cambio de modelo inmobiliario a uno de desarrollo, y compras con indicios de sobreprecios de edificios sin los permisos básicos de construcción. Incumpliendo las normativas del fondo, avalaron que altos directivos del BCR ocuparan puestos estratégicos en el fondo, en evidente conflicto de intereses, donde el apalancamiento con la entidad bancaria llegó a montos millonarios y pagos de intereses.

German Alfaro Murillo, Guanacaste

Deuda con la CCSS

Leyendo en este medio de comunicación sobre las vueltas del gobierno a su deuda con la CCSS, como dicen nuestros sabios adultos mayores, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o no hay peor deudor que el que no quiere pagar. El gobierno no cree en los datos que dan los órganos internos de la CCSS. Tan fácil como revisar cuánto es lo aportado por los trabajadores del gobierno durante el período en que no ha transferido la cuota patronal y lo que corresponde al gobierno como fuente tripartita. Espero que paguen. El dinero servirá para contratar, formar y mantener a los 700 especialistas que se requieren para abrir tres turnos en los hospitales.

Randall García Chacón, San José

