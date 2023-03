Si bien comprendo la locura por el acumulado, conforme crece el monto a causa de la elusiva bolita, voy comprendiendo la dinámica social que genera “ser millonario de la noche al día”. A la especulación, “inevitable”, según la Junta de Protección Social, se agrega el otro acumulado: el de la crispación social provocada en gran medida por la vaciedad de ideas, por la mezquindad en la Asamblea Legislativa y, sobre todo, por la vuelta del “no le hable, no le compre, no le venda”, nefasta reedición del Poder Ejecutivo que creíamos desterrada en nuestra democracia, hoy a merced de la inequidad y de las fuerzas del crimen organizado.

Roberto García Herrera, Zapote

Juegos de azar Copiado!

La Junta de Protección Social (JPS) acuñó el lema “Hágase millonario de la noche al día”. Yo sostengo que, por el contrario, lo que logra es hacer al costarricense más pobre cada día. Hace bastante tiempo nuestro país se convirtió en un casino, hay ventas para jugar a toda hora, supuestamente legales y en cualquier ventana, permitidas por el Ministerio de Salud y gobiernos locales.

Da tristeza ver las filas para comprar números del acumulado y contra la especulación nada se hace. Los vendedores hicieron su agosto en marzo. Que la JPS lleva a cabo una labor social no lo dudo, pero hace unas décadas los sorteos se realizaban tres veces a la semana, ahora es todos los días. Yo compro cinco pedacitos en línea y listo.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Cifras escalofriantes Copiado!

Como lo reafirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sí se le presta atención. La pobreza es más alta entre los menores de 18 años y los ciudadanos de oro. Con las 400.000 personas que sufren miseria extrema al no poder adquirir siquiera los alimentos de la canasta básica, podrían llenar 13 veces el Estadio Nacional. Cifras escalofriantes.

Freddy Pacheco León, Heredia

Chances y lotería Copiado!

La Junta es corresponsable de la barbaridad que sucede en torno a los chances y la lotería, aunque trate de lavarse las manos diciendo que no lo es, porque vendedores especulan, venden a terceros y hacen su agosto con precios desmedidos, y algunos establecimientos cierran, aduciendo producto agotado.

El fin de la Junta de Protección Social es muy noble, pero los inspectores son insuficientes porque, al final, debe entenderse como una diversión, que no es bien controlada, lo que origina sobreprecio, especulación, que se ve en todo cantón, y la población pronto podría desencantarse.

Normalmente, en el plan de premios (fuera del 1.°, 2.° y 3.°), un alto porcentaje son montos bajos, menos de medio millón, tres de dos millones y diez de un millón aproximadamente; además, ganar los montos significativos es dificultoso o de mínimas probabilidades.

No opinar sobre algo irregular o tratar de ocultar lo que ocurre en la actividad, que no debería suceder, es ser partícipes de los errores de bulto en el control y dirección. Deben buscar cómo solucionar el problema. Recordemos que los funcionarios podemos ser acusados tanto por hacer como por no hacer (acción u omisión).

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Probabilidades de ganar Copiado!

Para ganar un acumulado con 50 bolitas, la probabilidad es de 1 en 50, mientras en la Lotto es de 1 en 90 millones, según cálculos de expertos matemáticos, por lo que es lógico que tarde más acertar los 5 números, y así sucede en otros países, donde pasan sorteos y sorteos y el dinero se acumula. Por eso, me parece extraño que aquí la Lotto salga cada pocos sorteos y el acumulado tarde más.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

