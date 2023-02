El Mundial pasó pero siguen cobrando

Me afilié con la tarjeta a TDMAX en noviembre del año pasado para disfrutar de la Copa del Mundo Qatar 2022 y, quizás, de algunos otros programas. Por falta de tiempo, me desinscribí a finales de diciembre, siguiendo los pasos que me indicaron, pero este mes me cobraron ¢7.000 sin ninguna razón y no van a devolverme el dinero.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌