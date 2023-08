El MEP sigue fallando

Es mentirá que el MEP falla desde la pandemia. Desde antes, los costarricenses que sabemos un poco de educación notamos serias deficiencias. Dos realidades apoyan mi afirmación: la debacle social, económica y política, o sea, todo; y las múltiples reformas parciales que en los últimos casi cien años han hecho al sistema. No comprenden que todo cambio en una variable afecta en menor o mayor grado a todo el sistema y, tal vez la más importante, que la medición no corresponde, sino la evaluación cualitativa de estudiantes, docentes, padres de familia y demás funcionarios del MEP. Si supiéramos la excelencia o calidad con que desempeñan sus obligaciones, evaluaríamos cumplimiento responsabilidad, equidad, respeto y demás principios y valores, que de por sí se encuentran en los fines de la educación de la Constitución y son de cumplimiento obligatorio.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Marchamo Copiado!

El marchamo o derecho de circulación debe verse unido al otro derecho de circulación, que se paga bajo el nombre de “impuesto único a los combustibles”, ¡más elevado que el del mismo marchamo!, con la gran diferencia de que lo cancelamos cada vez que echamos gasolina.

Ambos, desproporcionados, conforman quizá el cobro más caro del mundo por un derecho a movilizarnos en nuestros vehículos. El del “marchamo” se paga según el valor del auto, mientras el segundo es cobrado sin valoración particular alguna. Nuevo o viejo el auto, el impuesto se cancela por igual, encareciendo el valor de la gasolina y el diésel, como un 40 % por cada litro comprado para poder circular por nuestras fabulosas autopistas.

Ahora bien, si el presidente Chaves piensa que el impuesto-marchamo no es desproporcionado ni injusto, pues tiene razón en oponerse a la rebaja, porque los pagadores no estarían urgidos. Pero si no es así, habrá de reconocer que es un despropósito, en infinidad de casos, gastar el aguinaldo en el pago de un impuesto insostenible.

Freddy Pacheco León, Heredia

Asunción de María Copiado!

La fiesta de la Asunción de María la celebran las iglesias católicas, incluidas las de Costa Rica, el 15 de agosto. Desde los siglos VI y VII, es una creencia que comparten la Iglesia católica y las ortodoxas griega y rusa. Algunas Iglesias protestantes, como la anglicana, también creen en ello.

Jesucristo enseñó a dar al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios. El gobierno puede cambiar el disfrute del feriado, pues es de su esfera y lo hace así para promover el turismo interno y la reunión de las familias. La celebración de la Asunción de María es de orden espiritual, y no hay poder terrenal que pueda cambiarla.

Fernando Cordero Rodríguez, San José

Pensionados en indefensión Copiado!

El presidente, Rodrigo Chaves, y la diputada Pilar Cisneros, autoproclamados defensores del pueblo, cuestionan reiteradamente las pensiones de lujo de un pequeño grupo, pero obvian tomar medidas para resolver la situación de muchas personas que reciben pensiones de subsistencia o no pueden pensionarse porque el Ministerio de Hacienda no transfiere a la CCSS las cuotas retenidas.

Se trata de dinero que el gobierno recaudó, no gestionó de forma apropiada y cambió su destino. No son donaciones o dádivas. La Dirección Jurídica, cada vez que llamo para conocer sobre el estado de mi solicitud de traslado de cuotas, alega que no hay presupuesto y que debe esperar varios años para ver si en algún momento se le asignan recursos, mientras, hay que seguir esperando para solicitar un recálculo o tomar la decisión de jubilarse y contar con un monto mensual digno. ¿Qué diría Cisneros sobre esta situación, producto de una mala gestión de Hacienda, si fuera un gobierno anterior?

Carlos Murillo Zamora, San Rafael

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.