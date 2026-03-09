Cartas

El infierno de atravesar el Tárcoles

¿Por qué no trabajaron antes en la habilitación de la ruta de Puriscal a Parrita, o la ruta por Acosta para vehículos livianos?

Por Redacción de La Nación

En una medida descabellada del gobierno, desde el 23 de febrero cerraron un carril del puente sobre el río Tárcoles, en la ruta 34. Dado que la medida fue tomada sin adoptar acciones de mitigación, a diario se forman filas que superan los 25 kilómetros y esto provoca presas de hasta cuatro horas para atravesar la zona.








