El ICE está tecnológicamente atrasado

El Servicio al Cliente de Kölbi, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), me pidió que fuera a una agencia para interponer una queja. Realicé la gestión en línea porque en San Rafael de La Unión, donde vivo, cada vez que hay una falla eléctrica se desconecta la internet celular.

En pleno siglo XXI, la joya de las telecomunicaciones de Costa Rica no puede saber a través de su base tecnológica qué está sucediendo en mi vecindario. He sido defensor del ICE y de su servicio, pero me siento burlado.

Carlos Rivera Hoffmann, Cartago

Riesgo peatonal

Me uno a la voz de protesta y de alarma de Gastón Guardia Yglesias (”Cartas”, 17/12/2023) con respecto a la ausencia de policías de tránsito para vigilar el paso peatonal ubicado diagonal a Muñoz & Nanne, donde todos los días, a cualquier hora, cientos de conductores no se detienen cuando el semáforo está en verde para los peatones.

Aunque las rayas estén bien pintadas, siguen su camino mientras la gente cruza de norte a sur en la calle principal de San Pedro. Solicité a la Policía de Tránsito un oficial “escondido” para que fuera testigo de esta falta de respeto, y adujeron que está prohibido. Urge una cámara que capture las infracciones, y con ese dinero se podría diseñar y establecer un parque natural con especies nativas de plantas en el cantón de Montes de Oca.

Carmen M. Rojas González, San Pedro de Montes de Oca

Transporte en San José

Leí en un diario la propuesta de un candidato a la alcaldía de San José de sacar los buses de la capital. Pienso que sería peor la medicina que la enfermedad, pues incentivaría el uso de vehículos particulares y aumentaría el caos vial tanto en San José como en el resto de las cabeceras de provincia.

Considero que lo apropiado sería lo contrario: crear megaterminales en el centro de San José para que la gente viaje más en buses y deje el vehículo en la periferia. De esta manera, se movilizaría una mayor cantidad de personas con menos automóviles. Asimismo, sería positivo redefinir la línea de tren de la ciudad de Alajuela para que llegue hasta el centro de dicha ciudad, además de cambiar su recorrido para evitar pasar por Heredia y en cambio, dirigirse directamente hacia el aeropuerto Juan Santamaría, Belén y hasta la estación al Pacífico.

Otra gran medida para reducir el congestionamiento sería considerar subsidiar el transporte público para aquellos que utilicen el sistema de pago electrónico, utilizando los peajes inteligentes que se aplican a conductores de vehículos en las vías más saturadas.

Randall García Chacón, Alajuela

Agradecimiento

Agradezco el profesionalismo con que Esterillos Urgent Care atendió a mi hijo durante una emergencia en las vacaciones. Fue oportuna, adecuada y de alto nivel.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado

Declive bancario

El Banco Nacional de Costa Rica parece estar en declive. Ahora, se requiere llamar a un servicio telefónico congestionado para solicitar el estado de la tarjeta de crédito por correo electrónico.

Corté paulatinamente los nexos con la entidad bancaria porque nos señala como si fuéramos culpables de su vulnerabilidad. Ojalá su nueva gerenta, Rosaysella Ulloa Villalobos, adelgace la estructura faraónica, ponga en el centro de atención a los clientes y devuelva a la entidad la confianza como el activo más valioso.

José Luis Valverde Morales, San Antonio de Escazú

Respuesta del BAC

En referencia a la carta firmada por José Antonio Solera, publicada el 6 de noviembre, informamos de que conversamos con él para dar solución a su caso y quedó resuelto el mismo día.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación del BAC Credomatic

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

