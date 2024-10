El hospital que me cobró sin decirme qué tenía

Acudí al Hospital Internacional La Católica debido a un problema estomacal. Los análisis para determinar si se trataba de dengue resultaron negativos. Luego me solicitaron otros análisis y la factura se elevó a más de ¢600.000. Nunca me dijeron qué tenía y me enviaron a casa con un antibiótico genérico. No hubo seguimiento ni aclaración sobre mi enfermedad. Pareciera que solo el dinero les interesa.

