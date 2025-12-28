El cabal y el resentido, una distinción que los candidatos presidenciales deberían tener en cuenta

En este cierre de año, con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, sería bueno que nuestros candidatos tengan presente esta distinción.

La persona cabal practica una cierta forma de ascetismo, pues, sabe muy bien que en la vida no se puede lograr todo y, con humildad considera que está bien renunciar a ciertas cosas, simple y sencillamente porque estas no son realistas ni accesibles. Así, el cabal busca consumarse en el hecho, en la palabra dada, no en lo indeterminado.

Por su parte, el resentido es en el fondo un presuntuoso cuyo pecho está compungido de expectativas; que lo quiere todo y odia a quienes le dicen que “no”. Grita y demanda —cual niño malcriado— que lo dejen hacer lo que quiere. Culpa a los demás de no alcanzar sus bríos; es un espíritu incompleto, un narciso de salón.

Enfermo de misantropía, se retira a la torre de su castillo a seguir odiando todo lo humano, creyendo —al mismo tiempo— ser un modelo de ejemplaridad.

Francisco Barrientos B., Coronado

Días de lluvia con sol

La maravillosa naturaleza nos regaló varios días de lluvia con sol. Lluvia con sol que trae sonrisas en el corazón a niños y ancianos, y jóvenes y maduros. El hondureño Guillermo Anderson lo dijo así: “Un amanecer que pinta los colores de la alegría. Un camino en la montaña y un pájaro que canta su melodía. Una piedrita del río para que recuerdes cada momento y un arco iris pintado para que vivas tus sentimientos”.

Que te subas en las montañas y veas el agua en la lejanía. Una lluvia con sol que vivas en la playa o en el hogar, es el regalo de Santa estos días. Una lluvia de esperanza, una lluvia de votos que cure tu melancolía y seas mucho más persona en la democracia.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Lógica versus regulación

El 12 de diciembre tenía una cita para realizarme exámenes de laboratorio en el área de Salud del Carmen-Montes de Oca y al presentarme a la ventanilla me percaté de que no llevaba mis documentos de identidad, solo la receta de los exámenes.

Pedí que me brindaran unos 15 o 20 minutos para ir a mi casa por mi cédula y no me lo permitieron. Solo se me dijo que debía sacar de nuevo la cita. Soy un adulto mayor y esperar seis meses más para dichos exámenes me parece incongruente.

Eduardo Sánchez Castro, Curridabat

Pregunta para la JPS

Consulta para la Junta de Protección Social (JPS): ¿Cómo explican que el Gordo Navideño se quedó sin vender? ¿Por qué estaban las cinco emisiones en la página web y nadie compró ni una fracción? Yo ingresé ese domingo a las 3 p. m. y ya no había ningún número disponible para comprar. ¿Cómo sucedió algo así?

Gerardo Arias González, Curridabat

¡Qué lástima!

Así como fui admiradora de la señora Pilar Cisneros, también lo fui del señor Randall Rivera. ¡Qué decepción más grande me causaron ambos! La señora Cisneros no es ni la sombra de lo excelente periodista que fue, y el señor Rivera es otro porrista más del desgobierno chavista y la candidata “rodriguista”. De los periodistas inquisitivos y críticos ya no queda nada. Y ni hablar de Trivisión y Opa. ¡Qué lástima!

Jetty Gamboa Umaña, Guadalupe

A costa de la objetividad periodística

El frenesí por el campeonato de Alajuelense, con su afición exultante en una celebración que se prolongó por dos días y los atuendos rojinegros que todavía se ven en las calles, más las banderas en las tapas de los vehículos, es entendible tras años de pasión contenida. Pero no así el desempeño de la prensa deportiva, incluyendo a este medio, pues más que informar, pareció sumarse a la fiesta. Portada a página completa, asemejando las proezas de la Sele en Italia 90 o Brasil 2014, junto con programas radiofónicos desde Zapote, o televisivos desde La Uruca, celebrando el nuevo título de la Liga, pero a costa de la objetividad periodística.

Max Gerardo Corrales Orozco, San Rafael de Moravia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.