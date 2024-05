El AyA desobedece a la Aresep

Soy uno de los afectados por el agua contaminada en Calle Blancos. Según la Aresep, el mes de febrero no iban a facturarlo, o iban a ajustar el monto. Pues descontaron solo ¢3.200 y me cobraron tres recibos en menos de un mes. En mayo, el monto aumentó. El AyA se comprometió a acreditarme lo pagado en febrero, pero no le dieron seguimiento al caso (118133690) y el recibo vino más alto de lo acostumbrado. Reclamé y solamente me contestaron que lo del rebajo no corresponde, que si quería enviara un nota firmada a la linea800@aya.go.cr. Tuve que pagar porque si no me cortaban en agua. ¿A quién debo acudir para que acaten lo ordenado por la Aresep?

