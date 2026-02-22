Cartas

El agua ¿es vida?

¿Cuántos metros cúbicos se han perdido en estas semanas? ¿Hay alguna manera de que la institución responda?

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El 7 de enero de 2026 reporté a Acueductos y Alcantarillados una fuga de agua en San Ramón de Tres Ríos. Pasaron los días y no se resolvió el asunto. He llamado en tres ocasiones, sin éxito alguno. Escribí a la Contraloría de Servicios de AyA y, sorpresa, nada pasó. Intenté enviar un video, de modo que se corroborara el volumen de agua que se está desperdiciando, y el correo del AyA no acepta archivos adjuntos ni enlaces. ¿Cuántos metros cúbicos se han perdido en estas semanas? ¿Hay alguna manera de que la institución responda?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.