El agua ¿es vida?

El 7 de enero de 2026 reporté a Acueductos y Alcantarillados una fuga de agua en San Ramón de Tres Ríos. Pasaron los días y no se resolvió el asunto. He llamado en tres ocasiones, sin éxito alguno. Escribí a la Contraloría de Servicios de AyA y, sorpresa, nada pasó. Intenté enviar un video, de modo que se corroborara el volumen de agua que se está desperdiciando, y el correo del AyA no acepta archivos adjuntos ni enlaces. ¿Cuántos metros cúbicos se han perdido en estas semanas? ¿Hay alguna manera de que la institución responda?

Carlos Sandoval García, La Unión

Pena por Frente Amplio

Desde 1970, participo como votante. Y a pesar de que ese mismo año ingresé a la UCR y los estudios y el trabajo me limitaban el tiempo, con un radio de baterías oía por las tardes los discursos magistrales de Manuel Mora y Marcial Aguiluz; más adelante, los de Eduardo Mora y Arnoldo Ferreto, y en el 2006, los de don José Merino Del Río. Era un gusto oír sus discusiones constructivas, nunca obstructivas, todos ellos con gran conocimiento de los asuntos nacionales. Eran verdaderas piezas socio-políticas. Defendían los derechos de los obreros y campesinos e instituciones como la Caja, el INS, la banca nacional, el INVU.

Hoy, da lástima oír las discusiones y propuestas de los actuales diputados del Frente Amplio, partido que hereda las banderas del Partido Vanguardia Popular. Defienden propuestas de legalización de la marihuana e ideología de género, y si no es eso, entonces practican la obstrucción a las propuestas positivas de otras bancadas. No me explico cómo obtienen los votos para elegirse y reelegirse. Por dicha que los Mora, los Ferreto y los Merino no alcanzaron a verlos. Vergüenza les daría tener esta calidad de herederos.

Orlando Saborío Elizondo, Alajuela

Contenedores y presas

En la carretera que atraviesa Turrialba y en la que une San José con Cartago se producen regularmente presas que alcanzan unos 500 metros; pero, en horas pico, alcanzan varios kilómetros. La causa: el tráfico de contenedores. La solución, estimamos, es regular su tráfico estableciendo el horario de 6 p. m. a 6 a. m. Así se garantiza el derecho a la libertad de tránsito, con eficiencia y respeto de los usuarios entre sí y entre el MOPT y las municipalidades involucradas.

Las presas prolongadas ocasionan mayor gasto de combustible, pérdidas en el comercio, impuntualidad en los trabajos y afectación de la salud emocional de los usuarios. La salud, el comercio y el trabajo son derechos fundamentales implícitos en la libertad de tránsito. Los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás; con mayor razón si los demás son la mayoría.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

