Educación financiera, una gran carencia de los jóvenes hoy

El no saber cómo funciona una tarjeta de crédito o cómo calcular intereses nos puede costar más que una mala nota: nos expone a deudas, estafas y decisiones impulsivas que podrían evitarse con la formación adecuada

Por Redacción de La Nación

La mayoría de los estudiantes termina el colegio sin la menor idea de cómo administrar su dinero, cómo funciona una tarjeta de crédito o cómo iniciar y mantener un ahorro. Sin estos conocimientos básicos, la independencia económica se vuelve solo una teoría, mientras la vida adulta nos exige decisiones que nunca aprendimos a tomar.








