Cartas

Eco sordo de la historia

Injusticia, desigualdad, falsedad política: un lector convierte una reflexión sobre la realidad en verso y poesía

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

De ceniza y olvido se tiñe el ayer, un mapa de errores que no quiere aprender. Naciones alzaron murallas de orgullo, y el crisol de la guerra fundió nuestro arrullo. La historia repite su amargo compás, con sangre inocente sellando su paz. La herida no sana, y el alma del hombre se torna inhumana. ¿Cuántos tratados, cuántos pactos rotos? El pasado es un espejo de rostros ignorados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.