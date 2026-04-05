Cartas

Duele el uso de niños y niñas para pedir dinero

El PANI y la Municipalidad de Liberia deberían intervenir, pues es una situación inhumana

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Por Redacción de La Nación

Debajo del puente que cruza Liberia desde el Walmart, varios muchachos piden dinero a los conductores y, para conmoverlos, usan a niños y niñas de corta edad, quienes deben soportar calor y hambre.








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