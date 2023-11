Drogas, perros en la pista y otras situaciones en polideportivo

Los encargados de cortar el zacate en el polideportivo de San Francisco de Dos Ríos dejan una parte sin segar y el crecimiento de la hierba adquiere dimensiones de charral, personas que sacan a sus perros sin cadena a caminar por la pista de atletismo representan un peligro para los corredores, la tierra cubre casi un carril y en las noches el sitio es tomado por drogadictos. El Comité Cantonal de San José administra mal el polideportivo. Estaba mejor a cargo del Comité Distrital.

Jorge B. Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Pensión congelada

Las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto no aumentaron durante tres años consecutivos. Durante la pandemia, fue comprensible, pero es hora del ajuste para compensar el costo de vida. Jupema debería apoyarnos para que el gobierno nos compense. No es justo que se nos trate como si no existiéramos.

Rigoberto Pérez Morales

San Francisco de Dos Ríos

Brecha digital

En lugar de reconocimiento y celebraciones para una población estimada en unas 600.000 personas, nuestra sociedad no solo ignora a los adultos mayores, sino también atenta contra nosotros, por ejemplo, mediante la desmaterialización bancaria, que propicia la mayor parte de las estafas.

Más del 60 % de los fraudes electrónicos cometidos contra adultos mayores son producto de esta brecha y del desconocimiento de los medios electrónicos.

Leonel Fonseca Cubillo

Pavas

Negocios problemáticos

El Ministerio de Salud otorga permisos de funcionamiento en barrio Escalante, pero no supervisa. Da patentes de restaurante con derecho a la venta de licores como segunda actividad, pero este es realmente su principal negocio, y el ruido sobrepasa los decibeles de ley. Tampoco hay control vial, los vehículos se estacionan mal. Urge intervención de Salud, de la Dirección de Tránsito y de la Defensoría de los Habitantes.

Claudia A. Perea Anda

Barrio Escalante

Token del BN

El Banco Nacional asegura que avisó a los clientes con cuatro días de antelación sobre el cambio del token. Yo recibí el aviso el mismo día que fue desactivado; adicionalmente, en el call center, después de varias llamadas y de hablar con diferentes agentes, informaban que bastaba con cambiarlo; sin embargo, no era cierto.

Al ir dos veces, en dos días, y hacer las larguísimas filas en las sucursales, en la ventanilla no había tókenes. Hay que instalar la versión digital en el celular. Si yo, por seguridad, dados los múltiples ataques cibernéticos, no quiero hacerlo, parece que el Banco no tiene respuesta para mí. Parece que no acordaron una respuesta congruente entre el call center y las sucursales. Sería oportuno que definan y aclaren.

Susana Hütt Herrera

Montes de Oca

En carne propia

Creo que muchos de los afectados, por la forma en que sucedieron los hechos, sospechan otra vez que la sustracción de fondos de sus cuentas por medios electrónicos se deba a acciones internas, es más, se le ha hecho saber al Banco Nacional la sospecha y nunca se ha interesado por investigar a fondo. Ahora vive en carne propia la pérdida, y espero que la realidad les abra los ojos a algo que quisieron ignorar cuando sus clientes lo denunciaron.

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat

Gota a gota

Están culpando a la ley de usura por el aumento de los préstamos gota a gota, incluidos los bancos, por la exclusión de la gente del sistema financiero. ¿Por qué no ajustaron aún más sus jugosas tasas para evitarlo, en vez de que los buenos pagadores siguieran cubriendo el costo de la morosidad de los que no podían honrar sus deudas?

Jorge Cordero Vargas

San Rafael de Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.